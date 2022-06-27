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Giriş Tarihi: 27.6.2022 10:52

Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? Haziran ayı enflasyon oranı ne kadar olur?

Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? Haziran ayı enflasyon oranı ne kadar olur?

Her ay olduğu gibi Haziran ayı için de enflasyon oranı bekleniyor. İlk 5 ayın enflasyon verisi geride kalırken sırada Haziran ayı enflasyon oranının açıklanacağı tarih yer alıyor. Toplamda 6 aylık verilere göre zam oranları da belirlenmiş olacak. Peki; Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? Haziran ayı enflasyon oranı ne kadar olur? İşte Haziran ayı enflasyon verisi oranı güncel gelişmeler.

"Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta ve hangi gün?" sorularının yanıtları araştırılan konu başlıkları arasında yerini alıyor. Her ay TÜİK tarafından duyurulan enflasyon verisinin ilk beş ay için geçerli olanı açıklanmıştı. Sırada Haziran ayı enflasyon oranı yer alıyor. Temmuz ayında belli olacak olan enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? Haziran ayı enflasyon oranı ne kadar olur?

ENFLASYON BEKLENTİSİ HAZİRAN 2022

Merkez Bankası Haziran ayı enflasyon beklenti anketi sonuçlandı. Merkez Bankası'nın 50 katılımcıyla gerçekleştirdiği Haziran ayına ilişkin enflasyon beklenti anketi sonuçlarında rakamlar paylaşıldı.

Buna göre Haziran ayı enflasyon beklentisi yüzde 3,77 olarak kayıtlara geçti. Cari yıl sonu TÜFE'deki artış beklentisi ise yüzde 64,59 oldu.

ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 haziran ayı enflasyon oranı 4 Temmuz Pazartesi günü TÜİK tarafından saat 10.00'u gösterdiğinde açıklanacak.

6 aylık veri kesinleşerek memur ve emekli zammı ortaya çıkacak.

MAYIS AYI ENFLASYON ORANI NE OLMUŞTU?

TÜİK tarafından açıklanan Mayıs ayında enflasyon oranı aylık bazda yüzde 2,98 yıllık bazda ise yüzde 73,50 olarak gerçekleşti. Kira artış oranı için belirleyici olan on iki aylık ortalamalara göre artış yüzde 39,33 oldu. Bu rakam Haziran ayı kira artış oranı olarak kayıtlara geçti.

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Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? Haziran ayı enflasyon oranı ne kadar olur?
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