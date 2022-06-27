"Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta ve hangi gün?" sorularının yanıtları araştırılan konu başlıkları arasında yerini alıyor. Her ay TÜİK tarafından duyurulan enflasyon verisinin ilk beş ay için geçerli olanı açıklanmıştı. Sırada Haziran ayı enflasyon oranı yer alıyor. Temmuz ayında belli olacak olan enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? Haziran ayı enflasyon oranı ne kadar olur?