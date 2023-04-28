Enflasyon tek haneye gerileyecek

Hazineve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyonu öngördükleri şekilde düşürmeye başladıklarını belirterek, "Enflasyonun tedrici olarak tek haneli seviyelere kalıcı bir şekilde inmesini sağlayacağız. İnşallah nisan ayı enflasyon rakamları açıklandığında yüzde 50'lerin oldukça altında bir seviyeye ulaşmış olacağız" dedi.Nebati, Uludağ Ekonomi Zirvesi'nin açılışında yaptığı konuşmada, krizlerin zirve yaptığı 2022 yılında dahi yüzde 5.6 büyüyen Türkiye ekonomisinin, sergilediği güçlü performansla G20 ve OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ekonomilerden biri olmayı başardığını söyledi. Tüketici Güven Endeksi'nin 87.5 ile salgın öncesi seviyelerin üzerine yükseldiğine işaret eden Nebati, ihracatın Mart 2023 itibarıyla yıllık 255.7 milyar dolara çıktığını söyledi. Turizmde 2023'te 46.3 milyar dolara ulaşıldığını, toplam istihdamın Şubat 2023 itibarıyla 31.5 milyon kişiye yükseldiğini belirten Nebati, işsizlik oranının da yüzde 10'a düştüğüne vurgu yaptı. Nebati kadın istihdamının ise yüzde 30.4 ile tüm zamanların zirvesine çıktığını kaydetti. Nebati ayrıca Togg ile 60 yıllık hayalin gerçekleştirildiğini ifade etti. Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran da ana amaçlarının, Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınması olduğunu ve bu başlık altına giren tüm konularda bankalarının görülebileceğini ifade etti.-2001 arası 26 yılda Türkiye'ye gelen toplam doğrudan yabancı yatırım girişinin 14 milyar dolar olduğuna dikkat çeken Nebati, "2002 yılından 2023 Şubat dönemine kadar geçen yaklaşık 21 yıldaysa bu rakam 254.2 milyar dolara ulaşmıştır. Bu küresel ekonomide önemli bir aktör olarak ülkemizin konumunu teyit eden bir husustur" diye konuştu. Nebati, 2028 sonunda 1.5 trilyon dolar milli gelire ve 16 bin dolarlık kişi başı gelir düzeyine ulaşmayı hedeflediklerini, 5 yılda 6 milyon yeni istihdam oluşturacaklarını kaydetti.ÖNÜMÜZDEKİ dönemde bankacılık, katılım finans, sermaye piyasaları ve fintek alanlarında yapılacak reformlarla finansal sektörün bir bütün içinde sağlıklı biçimde gelişmesini sağlamayı hedeflediklerini ifade eden Nebati, "İstanbul Finans Merkezi'nin (İFM), 10 yıl içinde dünyanın ilk 10 finans merkezi arasındaki yerini alması için gereken tüm çalışmayı yapacağız" dedi.