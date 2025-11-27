Enflasyon virüs gibi reçetemiz doğru

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, enflasyon hedefinin tek hane olduğunu söyledi. "Enflasyon virüs gibidir" diyen Karahan, "Reçetemiz doğru, vücuttan atması uzun sürebilir. Nihai hedef için de hiçbir şüphemiz yok. Sadece reçetenin etki etme zamanı bünyeden bünyeye değişiyor" ifadelerini kullandı. Karahan akşam yayınında soruları yanıtladı.

HEDEF TEK HANELİ ENFLASYON

Talep koşullarının dezenflasyonla uyumlu olduğunu belirten Karahan, "Alacağımız tedbir ve adımlarla para politikası sıkılığını tekrar kalibre ederek enflasyonun düşmesi için elimizden geleni yapacağız" açıklaması yaptı. Haftaya enflasyonun açıklanacağını, Eylül ayı verisinin moralleri bozduğunu, ekimin beklentiden düşük geldiğini belirten Karahan, şunları söyledi: "Kasım ayında daha iyi bir veri göreceğimizi düşünüyoruz. Genel resme de bakmak gerekiyor. Kira enflasyonu katılık gösteriyor. Aylık bazda epey bir süredir yüzde 4'ün üzerinde seyreden kira enflasyonu 4'ün altına indi. Bu oldukça önemli. Hizmet enflasyonu da yüzde 70'li seviyelerden yüzde 44'e gerilemiş durumda. Bu da önümüzdeki dönem için oldukça önemli."



FONLAMA MALİYETİ 9.5 PUAN AŞAĞI GELDİ

Politika faizinin düşmesinin piyasa faizlerini indireceği kanısının her zaman doğru olmadığını anlatan Karahan, "Özellikle uzun vadeli kredilerde fiyatlama beklenen enflasyona göre yapılıyor. Dolayısıyla beklenti bozulursa faizler düşmeyebilir hatta artabilir. Kredi faizleri biraz daha önden yüklemeli düşüyor. Daha kısa vadeli faizler aşağı gelmeye başlıyor. Bunların vadesi bir yıl kadar ve indirim döngüsünün büyük kısmını fiyatlayıp faize yansıtıyorlar. Mevduat faizleri politika faizinden daha fazla etkileniyor. Bizim son dönem yaptığımız indirimlerle birlikte fonlama maliyeti 9.5 puan aşağı geldi. Kredi ve mevduat faizleri 11'er puan aşağı geldi" dedi.