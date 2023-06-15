Enflasyonla mücadelede kararlı adımlar atacağız

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında dün toplandı. Yılmaz, 12'nci Kalkınma Planı'nın ekim ayında hazır olacağını açıkladı. Orta Vadeli Plan (OVP) ile kamu politikaları ve uygulamalarının yeniden şekillendirileceğini belirten Yılmaz, "Bütçe sürecinde önceliklerimizi detaylı şekilde ortaya koyacak, Türkiye Yüzyılı vizyonu ile ekonomik yapımızı daha da güçlendireceğiz. Mali disiplin ve kamuda tasarruf anlayışı içinde hareket edecek, mali alanımızı sosyal harcamalar ve nitelikli yatırımlar için kullanacağız" dedi.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, EKK Türkiye Yüzyılı Vizyonu çerçevesinde, yeni dönemin ilk toplantısında Orta Vadeli Plan (OVP) ile kamu politikaları ve uygulamaları yeniden şekillendirileceğini söyledi. İstikrar ve güven vurgusu yapan Yılmaz, "Seçim beyannamemizde ortaya konan politikaları ve vaadleri; plan, program ve eylem planları ile hayata geçirecek, bir yandan yaşadığımız depremlerin yaralarını sararken, diğer yandan temel sorun olarak gördüğümüz enflasyonla mücadele konusunda etkin ve kararlı adımlar atacağız" dedi.12'nci Kalkınma Planı'nı ekim ayında hazırlamış olacaklarını ifade eden Yılmaz, "Eylül ayında kamuoyu ile paylaşacağımız OVP ile kamu politikaları ve uygulamalarını yeniden şekillendirecek ve kaynak tahsisini bu çerçevede yönlendireceğiz. Bütçe sürecinde önceliklerimizi detaylı şekilde ortaya koyacak, Türkiye Yüzyılı vizyonu ile ekonomik yapımızı daha da güçlendireceğiz. Mali disiplin ve kamuda tasarruf anlayışı içinde hareket edecek, mali alanımızı sosyal harcamalar ve nitelikli yatırımlar için kullanacağız" diye konuştu, Yeni dönemde, para politikasının yanı sıra maliye politikası ve yapısal reformlar ile Türkiye'nin, finansal istikrarını pekiştireceğini belirten Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti: "Türkiye, insan odaklı kalkınmasını sürdürecektir. Serbest piyasa kuralları içinde; ekonomimizin rekabet gücünü ve verimliliğini artırıcı adımlar atmaya devam edeceğiz."Cevdet Yılmaz, "Dünyanın ve bölgemizin çeşitli meydan okumalarla karşı karşıya olduğu, zorluklar kadar fırsatların da ortaya çıktığı bir dönemdeyiz. İstikrar ve güven içinde, güçlü liderlik ve tutarlı politikalar seti ile zorlukları aşacak ve fırsatları ülkemizin menfaatleri doğrultusunda değerlendireceğiz" değerlendirmesinde bulundu.Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Mehmet Şimşek'in, Merkez Bankası başkanlığına da Gaye Erkan'ın atanmasının ardından ilk işlem haftasında yaklaşık 6.5 ayın en büyük yabancı sermaye girişi oldu. Merkez Bankası tarafından dün açıklanan verilere göre 2-9 Haziran haftasında Borsa İstanbul'a 261.8 milyon dolar, tahvil-bono piyasasına ise 25.2 milyon dolar olmak üzere toplam 287 milyon dolarlık yabancı portföy girişi gerçekleşti. 7 haftalık kesintisiz yabancı satışı da sona erdi.YENI dönemin ilk Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısına; Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel katıldı. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan da kurul üyesi olmamasına rağmen toplantıda yer aldı.İSTIKRAR ve güven içinde büyümek, istihdamı artırmak, büyümenin nimetlerini adaletle paylaşmak temel amaçtır" diyen Yılmaz, "Bu amaca dönük olarak yatırım, istihdam, üretim ve ihracat hedeflerimizi gerçekleştirirken; cari açığı sürdürülebilir büyümenin önünde bir engel olmaktan çıkarmaya kararlıyız. Bu doğrultuda, teknolojik atılımlarımızı devam ettirecek, katma değeri yüksek ürün ve hizmetlerle ihracat ve turizm gelirlerimizi artıracağız" diye konuştu.