Engelli bireylere konutta yüzde 5 kontenjan

TOKİ Başkan Yardımcısı Dursun Baştürk, TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu'nda konut projelerinde engelliler için yüzde 5 kontenjan ayrıldığını hatırlattı. Baştürk, "İdaremizce başlatılan sosyal konutlarda yüzde 5 kontenjan ayırıyoruz. Kontenjanlardan engelli bireyler yüzde 40 engelli olduğunu belirtip Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzden aldıkları kimlik kartı veya devlet hastanelerinden aldıkları sağlık raporuyla müracaat edebiliyorlar. Bir ilçemizde 100 konut yaptığımızda yüzde 5'ini engelli vatandaşlarımıza kontenjan olarak ayırıyoruz ama burada 4 engelli bireyimiz veya 5 engelli bireyimiz müracaat ettiğinde kuraya dâhil olmadan hak sahibi olabiliyor. 250 bin konut projesinden yüzde 5 kontenjanla 12 bin 500 kişi yararlanabilirken bu sayı 20 bin kişiye ulaştı" ifadelerini kullandı.