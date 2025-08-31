Milyonlarca engellinin yaşadığı Türkiye'de başka birinin sürekli bakımına muhtaç ağır engelli çocuk sahibi annelerin emekli olabilmeleri için birçok yenilik ve kolaylıklar sağlanıyor.

Engelli çocuğu bulunan annelerin emekliliğine ilişkin merak edilenler İŞ'İN DOĞRUSU'nda...

Ağır engelli çocuğu olan anneler nasıl erken emekli olur?

Mevzuata göre, yaşlılık aylığı bağlanması talebinde bulunan kadın sigortalılardan başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli çocuğu bulunanların, Kanunun yürürlüğe girdiği Ekim 2008 tarihinden sonra geçen prim ödeme gün sayılarının dörtte biri, prim ödeme gün sayıları toplamına eklenmekte. Bir yıl için 90 gün ilave edilerek 450 gün çalışmış gibi kabul ediliyor. Bu süre emeklilik için aranan yaş şartından da indiriliyor. Böylece indirilecek süreye göre erken emekli söz konusu olabiliyor.

Engelli çocuğu olan anneler erken emekli olmak için ne yapmalı?

SGK sağlık kurullarınca çocuğun başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli olduğunun tespit edilmesi gerekiyor. Bu tespitin yapılabilmesi için kadın sigortalının, son çalışmasının tabi olduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne/Merkezine sevk talep belgesi ile başvurması gerekiyor. Ağır engellilik tespiti sağlık kurulları tarafından yapılmakta.

Engelli raporu talebinin yapıldığı süreçte çalışmak zorunlu mu?

Çalışan veya çalışmayan kadın sigortalı çocuğun başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli olduğunun tespit edilmesini talep edebilir. Yani çalışmak zorunlu değil.

Rapor başvurusu için emekliliği beklemek gerekir mi?

Kadın sigortalılar, çocuklarının başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli olup olmadıklarının tespiti için SGK'ya müracaatlarını, sigortalılıkları devam ederken yapabilecekleri gibi emeklilik aşamasında da yapabiliyor.

İlave edilecek sürede 2008 öncesi çalışmalar dikkate alınır mı?

İlave edilecek sürenin tespitinde 1/10/2008'den sonra olmak üzere çocuğun bakımına muhtaç derecede ağır engelli olduğunun belirlendiği tarihten sonraki çalışma süreleri dikkate alınmakta.

Ağır engelli çocuğu evlat edinen anneler de erken emeklilik hakkından yararlanabilir mi?

Evlat edinilen çocuğun başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli olduğunun tespit edilmesi halinde de kadın sigortalılar aynı haklardan 01/10/2008 tarihinden sonra olmak üzere evlat edinilen tarih gözetilerek yararlanabilir.