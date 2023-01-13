EPDK 11 milyarı tüketiciye iade edecek

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), bazı elektrik üreticilerinin piyasada oluşan artışlardan tüketiciyi korumak amacıyla kurulan havuz sistemine aktarılacak parayı kendi şirketlerine aktardığını ortaya çıkardı. Piyasayı manipüle etmeye kalkıştığı EPDK tarafından tespit edilen 40 şirketten geri alınacak 11 milyar lira havuza iade edilecek. Bu şirketler hakkında soruşturma süreci de başlatılırken, önümüzdeki günlerde savunmaları alınacak. Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte hızla yükselen enerji hammadde fiyatları özellikle Avrupa'da küresel enerji krizine yol açarken, krizi aşmak isteyen pek çok Avrupa ülkesi Azami Uzlaştırma Fiyat Mekanizması'nı (AUF) Türkiye'de olduğu gibi devreye aldı. EPDK ise önce nisan ayında 6 ay için bu mekanizmayı devreye almış, ardından yaşanan küresel gelişmeler sebebiyle doğalgaz ve kömür gibi ithal enerji hammaddelerindeki maliyet artışları sebebiyle de ekim ayında düzenleme 6 ay uzatılmıştı. EPDK tarafından belirlenmiş olan azami uzlaştırma fiyatları maliyetlerde oluşan yükseliş ve düşüşler titizlikle takip edilerek güncellenirken, serbest piyasada oluşan bedeller ile azami uzlaştırma fiyatları arasındaki fark 'destekleme bedeli' olarak bir havuzda toplanıyor. Bu havuzda oluşan gelir, tüketicilerin elektrik tüketimleri için kullanılarak piyasada oluşan fiyat artışlarından tüketiciler korunuyor.AUF kapsamında son tüketiciye ulaşması gereken bedellerin bazılarının hatalı bazılarının ise kasıtlı olarak EPİAŞ'a gerçeğe aykırı nitelikte beyan edildiği ortaya çıktı. Bazı bildirimlerde de sonradan değiştirilen anlaşma fiyatları ve miktarları ile AUF kapsamında tüketiciye sağlanacak kazanımın engellendiği tespit edildi. Üretim tüketim dengesizliği, üretim tesisi arızası, şebeke problemleri gibi nedenlerle de oluşabilen bu fiyat hareketlerinin derhal ilgili şirketler tarafından düzeltilerek gerekli iadelerin yapılacağı öğrenildi. 11 milyar TL'nin yaklaşık 3.2 milyar TL'lik kısmı Limak ve IC İçtaş, yaklaşık 2.3 milyar TL'lik kısmı Bereket Enerji Grubu, yaklaşık 1.8 milyar TL'lik kısmı KOLİN Enerji, 1.2 milyar TL'lik kısmı ODAŞ olmak üzere toplamda 40 şirket tarafından iade edilecek. Bu şirketler hakkında EPDK tarafından soruşturma süreci başlatıldığı ve önümüzdeki günlerde savunmalarının alınacağı öğrenildi.