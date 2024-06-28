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Giriş Tarihi: 28.6.2024 13:32 Son Güncelleme: 28.6.2024 13:35

EPDK duyurdu! Elektrik tarifeleri 1 Temmuz'da değişiyor

EPDK'dan elektrik tarifelerine ilişkin yeni açıklama geldi. 1 Temmuz itibariyle elektrik tarifelerinde fiyat artışına gidilecek.

AA
EPDK duyurdu! Elektrik tarifeleri 1 Temmuz’da değişiyor

1 Temmuz itibariyle elektrik tarfilerinde değişikliğe gidilecek. Konuya ilişkin açıklama EPDK'dan geldi.

ELEKTRİK TARİFELERİ DEĞİŞİYOR

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), enerji üretim maliyetlerindeki artış nedeniyle elektriğin farklı grupları için fiyat artışı yapıldığını bildirdi.

EPDK'den yapılan açıklamada, yeni tarifelerin 1 Temmuz itibarıyla geçerli olacağı belirtildi.

Açıklamada, "Enerji üretim maliyetlerinde yaşanan artış nedeniyle nihai elektrik perakende satış fiyatlarında mesken abone grubu için yüzde 38, tarımsal faaliyetler abone grubu için yüzde 30, kamu ve özel hizmetler sektörü abone grubunun düşük kademesi için yüzde 38 ve yüksek kademesi için yüzde 20 artış yapıldı. Bu artışla beraber 100 kilovatsaat elektrik tüketimi olan bir mesken abonesi için ödenecek tutar 207,23 lira oldu." ifadesine yer verildi.

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EPDK duyurdu! Elektrik tarifeleri 1 Temmuz'da değişiyor
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