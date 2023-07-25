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Giriş Tarihi: 25.7.2023 09:48 Son Güncelleme: 25.7.2023 09:56

EPDK'dan 'elektrik üretimi' kararı: Serbest bölgede elektrik üretene lisans imkanı

Serbest bölgelerde elektrik üretim faaliyetinde bulunmak isteyen tüzel kişilere, sadece kendi ihtiyacını karşılamak üzere önlisans veya üretim lisansı verilecek.

AA
EPDK’dan ’elektrik üretimi’ kararı: Serbest bölgede elektrik üretene lisans imkanı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun konuya ilişkin kurul kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, elektrik piyasasına ilişkin mevzuat ve Ticaret Bakanlığı Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğünün ilgili yazısı çerçevesinde, serbest bölgelerde, bakanlık tarafından olumlu görüş verilmesi kaydıyla, sadece kendi ihtiyacını karşılamak üzere, elektrik üretim faaliyetinde bulunmak isteyen tüzel kişilere önlisans veya üretim lisansı verilecek.

Üretim lisanslarına konu tesislerde ihtiyaç üzerinde elektrik üretilmesi durumunda bu elektrik hiçbir şekilde satışa konu edilmeyecek.

Söz konusu bölgelerde kurulan lisanssız üretim tesisleri hakkında, Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği kapsamında işlem tesis edilecek.

Ayrıca, söz konusu bölgelerde yer alan mevcut üretim tesisleriyle ilgili olarak lisans tadil talepleri kapsamındaki iş ve işlemlere devam edilecek.

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EPDK'dan 'elektrik üretimi' kararı: Serbest bölgede elektrik üretene lisans imkanı
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