Erbil uçağı ilk seferine çıktı

Gaziantep ve Irak'ın Erbil kenti arasında direk uçak seferleri başladı. Gaziantepli sanayi ve işadamlarının yoğun olarak seyahat ettiği kente giden ilk uçak Vali Davut Gül, Irak Gaziantep Başkonsolosu ve kalabalık bir heyet tarafından uğurlandı.

Bir süre önce Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılan Gaziantep Havalimanının yeni terminal binasıyla birlikte kentten yapılan uçak seferleri de artmaya başladı. Gaziantep-Trabzon seferlerinin ardından Irak'ın Erbil kentine de karşılıklı seferler başladı. İlk sefer için çok sayıda davetlinin katılımıyla uğurlama töreni düzenlendi.

Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, milletvekilleri, Irak Gaziantep Başkonsolosu Hasan Abdulwahad ve protokol üyeleri, Erbil seferinin ilk yolcularını Gaziantep Havaalanından uğurladı.

Yolcuları uğurlayan Vali Gül, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni terminal binasının yıllık 6 milyon yolcu kapasiteli olduğuna dikkat çekerek, "Gaziantep'in potansiyelini ve ihtiyaçlarını biliyoruz. Talep edilen diğer yerlere de uygun zamanda uçuşlar başlayacaktır" dedi.