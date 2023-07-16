Erdoğan 200 iş insanıyla Körfez’e çıkarma yapacak

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) oluşan Körfez turuna DEİK olarak 200'den fazla iş insanından oluşan dev bir ticaret kervanıyla dahil olacaklarını söyledi. DEİK, Körfez turu kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Suudi Arabistan, Katar ve BAE'de iş forumu düzenleyecek. Suudi Arabistan-Türkiye İş Forumu 17 Temmuz'da Cidde'de, Katar-Türkiye İş Forumu 18 Temmuz'da Doha'da, BAETürkiye İş Forumu da 19 Temmuz'da Abu Dabi'de gerçekleştirilecek.DEİK Başkanı Olpak, büyük iş birliği fırsatları barındıran bölgede yapacakları iş forumları ve toplantılar için iş insanlarından çok yoğun ilgi olduğunu söyledi.Olpak, "Bu ilgi doğrultusunda, Cumhurbaşkanımızla birlikte üç günde üç ülkeye, DEİK olarak büyük gövdeli özel bir uçakla, 200'den fazla iş insanımızdan oluşan dev bir ticaret kervanıyla hareket ediyoruz. Çok verimli görüşmeler gerçekleştirmeyi beklediğimiz turda, müteahhitlik, konut, dijital teknolojiler, enerji, turizm, sağlık, gıda, tarım, ulaşım, finans gibi sektörlerde milyarlarca dolarlık iş birliği anlaşmalarının görüşülmesini bununla birlikte kısa vadede karşılıklı yatırımların da önemli ölçüde artacağını öngörüyoruz" değerlendirmelerinde bulundu.İşforumları vesilesiyle, bölge ülkeleriyle hem karşılıklı ticareti artırmayı, hem de ticaretin ötesinde ortak yatırım imkanlarını kapsamlı biçimde ele alacaklarını belirten Olpak, "Ayrıca karşılıklı yatırımları sadece kendi ülkelerimizde değil başta Afrika olmak üzere üçüncü ülkelerde de yapmayı arzu ediyoruz" diye konuştu.Olpak,Suudi Arabistan'a 2022 yılı sonu itibarıyla 1.5 milyar dolarlık ihracat yaparken dış ticaret hacminin 6 milyar dolara yaklaştığını, bunu önce 10 milyar dolara, ardından 30 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Katar'a 1.5 milyar dolar ihracat yapıldığını ve toplam dış ticaret hacminin şu anda 2.2 milyar dolar düzeyinde olduğunu ifade eden Olpak, 5 milyar doları hedeflediklerini kaydetti. Olpak, BAE'ye ihracatın da 5.3 milyar dolar, dış ticaret hacminin 10 milyar dolar olduğunu anımsattı.