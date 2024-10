Erkunt Traktör Stage 5 seri üretimine başladı

Kurulduğu günden itibaren tamamı Türk mühendisler tarafından tasarlanan modellerini piyasaya süren ve Türkiye'nin ilk yerli tasarım traktörünün üreticisi olan Erkunt Traktör, eylül ayı itibarıyla yerli tasarım eCapra motorlarında ikinci safhaya geçti. Marka, geçtiğimiz iki yıl içerisinde yaşanan emisyon değişiklikleri nedeniyle önce Stage 3B ve Stage 4'e daha sonrasında ise Stage 5 emisyon normlarına uyum sürecini tamamladı. İlk fazına 65 beygir eCapra motor üretimleriyle başlayan Erkunt, 50 beygir gücünden 125 beygire kadar olan tüm ürün yelpazesini yeniledi ve Stage5 motorlar ile donattı.Her yıl cirosunun ortalama yüzde 3'ünü Ar-Ge çalışmalarına ayırarak verimli, tasarruflu ve dayanıklı traktörler üreten Erkunt, ülkemizde ve dünyada yaşanan teknolojik gelişmeleri yakından takip etmeye devam ediyor. Sektörün nabzını tuttuklarını ve sahada tespit ettikleri ihtiyaçlar doğrultusunda ürün geliştirmeye önem verdiklerini söyleyen Erkunt Traktör CEO'su Tolga Saylan, müşteri memnuniyetini ilk öncelik olarak tanımladıklarını belirtti. Yeni projeler ve yeni ürünler için yaptıkları yatırımların önemine değinen Saylan, bu kadar kısa bir zamanda böylesine büyük bir emisyon geçiş sürecini tamamlamanın ciddi bir başarı olduğunu vurguladı. Saylan, rekabetin çok yüksek olduğu tarım sektöründe, iyi ve güvenilir bir marka olmak için her zaman çiftçilerin yaşadıkları sorunları anlamaya ve çözmeye odaklandıklarını söyledi. 2024'ün hem ürün gamlarını genişlettikleri hem de en çok yatırım yaptıkları bir yıl olduğunu söyleyen Saylan, şunları anlattı: "Geçtiğimiz senelerde yerli üretim motor markamız olan eCapra motor için yeni bir üretim hattı kurmuştuk. Bu sene ise bu hattan yüksek donanımlarıyla, en yeni teknolojilerle geliştirilmiş, çevreci ve dayanıklı Stage 5 eCapra motorlar geçiyor. Bu motorlar Türkiye'nin birçok yerinde bizzat çiftçilerimiz tarafından test edildi ve çok beğenildi. Yüksek tork rezervi olan ve havaya karışan zararlı egzoz gazlarını yüzde 93 oranında azaltan yeni Stage 5 çevreci motorlarımız, traktör ailemizdeki her modele uygulanmış durumda."2017 yılında tarım sektöründe bir dünya devi olan Mahindra&Mahindra ailesine katıldıklarını dile getirem Tolga Saylan, "Büyük bir sermayenin gücünü arkamıza aldık. Mahindra&Mahindra bünyesine katılmamızın ardından uluslararası pazarlarda her geçen gün daha da güçlendik. İhracat markamız ArmaTrac'ın satış hacmini her geçen yıl daha da büyüttük. Yeni Stage 5 ürün gamımızla Avrupa pazarında büyük başarılara imza atacağız. Pazar koşullarına uygun üretim yapma becerimiz ile Türk çiftçisinin de güvenini boşa çıkarmayacağımıza inancımız tam. Mahindra, hacim açısından dünyanın en büyük traktör üreticisidir. Erkunt Traktör ve Türkiye, Mahindra'da uluslararası pazarlar arasında stratejik öneme sahip olmaya devam ediyor. Mahindra'nın desteği ve yatırımıyla, Stage V motorlu ürün gamı ve 26 beygir gücündeki ürün de dahil olmak üzere yeni projeler başlatıldı. Erkunt Traktör ve Mahindra olarak, Türkiye iç pazarındaki artan penetrasyonla hacmimizi büyütmeyi hedefliyoruz. Ayrıca, bu ürün stratejisi bizi ihracatta daha da ileriye taşıyacak ve Mahindra'yı ve markalarımız ArmaTrac ve Erkunt'u yeni pazarlarda daha güçlü bir şekilde temsil edeceğiz" ifadelerini kullandı.ERKUNT Traktör, bu yıl daha önce bulunmadığı bir segment olan ve küçük bahçeler, hobby bahçeciliği, nakliye işleri ve otel hizmetlerinde kullanılmak üzere tasarlanan 26 beygir gücünde yeni bir ürün geliştirdi. Saylan, "Bunun yanı sıra yıllarca çiftçimizin göz bebeği olmuş 50-55 beygir gücündeki Kısmet Ailesi'ni Stage 5 eCapra motorlarımızla yeniledik ve yine bu motorlarımızla ülkemizin en çok sevilen bahçe traktörleri olan Meyveci Serimiz'in satışını artırdık. 2025 fuarları için şimdiden yerimizi aldık. Hisarlar markamız ve çiftçinin gözdesi traktörlerimiz ile kullanıcıya tam kapsamlı bir tarım çözümü sunuyoruz. Bunların dışında fabrika içinde boyahanemizi, motor hattımızı ve üretim alanımızı genişletmek yaptığımız yatırımlardan sadece birkaçı. Yerli üretim ve yerli tasarım yapan bir şirket olarak 21 yıldır bu sektörde önemli işlere imza attık."