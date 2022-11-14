ESK’dan et fiyatları için yeni adım!

Açıklamada, "Kurumumuz piyasaları anlık olarak izlemekte ve gerekli tedbirleri belirlemektedir. Bugün itibarıyla kırmızı ette ürün stoklarımız ihtiyaçlarımızın üzerindedir ve kırmızı et piyasalarında arz-talep durumu dengede seyretmektedir. Bu nedenle et piyasalarına ilave müdahale gerektirecek bir durum söz konusu değildir. ESK aldığı tedbirlerle hem üreticilerimizi hem tüketicilerimizi korumaya devam edecektir." denildi.