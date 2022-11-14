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Giriş Tarihi: 14.11.2022 12:02

ESK'dan et fiyatları için yeni adım!

ESK’dan et fiyatları için yeni adım!

Et ve Süt Kurumu (ESK), piyasa regülasyon sorumluluğu çerçevesinde büyükbaş ve küçükbaş hayvan alım fiyatlarını güncelledi.

14/11/2022 11:57:21ESK'dan yapılan açıklamaya göre, piyasa regülasyon sorumluluğu çerçevesinde yapılan güncellemeye göre 1. kalite dana fiyatı 100 TL/Kg (Bakanlık desteklemesi dahil), 2. kalite 88 TL/Kg, 3. kalite 85 TL/Kg şeklinde, küçükbaş alım fiyatlarında da kuzu 94 TL/Kg, toklu 88 TL/Kg şeklinde artırıldı.

Açıklamada, "Kurumumuz piyasaları anlık olarak izlemekte ve gerekli tedbirleri belirlemektedir. Bugün itibarıyla kırmızı ette ürün stoklarımız ihtiyaçlarımızın üzerindedir ve kırmızı et piyasalarında arz-talep durumu dengede seyretmektedir. Bu nedenle et piyasalarına ilave müdahale gerektirecek bir durum söz konusu değildir. ESK aldığı tedbirlerle hem üreticilerimizi hem tüketicilerimizi korumaya devam edecektir." denildi.

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ESK'dan et fiyatları için yeni adım!
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