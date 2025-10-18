Eski tip ehliyetler için son tarih: 1 Kasım’da geçerlilik sona eriyor!

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN YAPILAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, 31 Ekim'e kadar eski tip sürücü belgelerinin, değerli kağıt ve vakıf payı bedeli olarak toplam 15 lira ücret karşılığında yenileneceği anımsatılarak, şu ifadelere yer verildi:

Bu tarihten sonra yenilenmeyen eski tip sürücü belgeleri geçersiz hale gelecektir. Bu tarihten sonra B sınıfı sürücü belgesinin yenilenmesi için harç değerli kağıt ve vakıf hizmet bedeli dahil toplam 7 bin 438 lira 60 kuruşun yatırılması gerekmektedir. A, A1, A2, F sınıfları için harç, değerli kağıt ve vakıf hizmet bedeli dahil toplam 3 bin 643 lira 10 kuruşun yatırılması gerekmektedir. B1, BE, C1, CIE, C, CE, DI, DIE, D, DE, G, M sınıfları için harç, değerli kağıt ve vakıf hizmet bedeli dahil toplam 11 bin 235 lira 60 kuruşun yatırılması gerekmektedir.