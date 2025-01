Esnaf 3 aylık kazancını 9 günde kazanıyor

Her sene Türkiye'nin dört bir yanında milyonlarca ziyaretçiyi ağırlayan Kültür Yolu Festivalleri, bu sene 20 ilde düzenlenecek. Festival ateşi 5 Nisan'da Adana'da yanmaya başlayacak, 9 Kasım'da Antalya'da son bulacak. Küresel bir marka olma yolunda ilerleyen Kültür Yolu Festivalleri'nin bu yıl yeni sürprizlerle misafirlerini ağırlayacağını belirten Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü ve Kültür Yolu Festivali Direktörü Selim Terzi, "Her şehrin kendi dinamiklerine özel etkinlikler yapacağız. Bu sene de festivallerimiz dolu dolu geçecek" dedi.Dev organizasyona ilişkin çarpıcı detayları paylaşan Terzi, şunları kaydetti: "Geçen sene beklediğimizden çok daha iyi geçti. Çok olumlu geri dönüşler aldık. 16 şehirde 144 gün süren 6 bin 700'ün üzerinde etkinlik yaptık. Bu çok ciddi bir rakam. Hem etkinliklerin yapıldığı yüzölçümü olarak hem takvim süresi olarak hem de etkinlik sayısı olarak çok üst seviyedeyiz."Geçtiğimiz yıl Avrupa Festivaller Birliği Başkanı'nı İstanbul'daki festivallerde ağırladıklarını anlatan Terzi, "Festival izlenimlerini kendisine sorduk. Kendisi, 'Dünyada şu an bu şekilde modelleyebileceğimiz, kıyaslayabileceğimiz başka bir festival yok' dedi. Dünyadaki en büyük festivallerden birini düzenliyoruz. Festivallerin düzenlendiği 11 ilde profesyonel anket çalışması yaptık. Sosyal-kültürel ve ekonomik faydaları mercek altına aldık. Özellikle esnafın 9 günlük festival boyunca ne kadar büyük kazanımlar sağladığını somut olarak gördük" ifadelerini kullandı.Yerel esnafın festivaller sayesinde neredeyse 3 aylık kazancını 9 günde kazandığını aktaran Terzi, "Nevşehir'de bir esnafımızla konuştuk. Normalde akşam saat 22.00 gibi dükkânını kapatırken festival döneminde işlere yetişemediklerini, valilikten izin alarak gece 01.00'a kadar hizmet verdiklerini söyledi. Bunlar bizim başarımızı belgeleyen detaylar" diye konuştu.Festivallere katılımın çok yüksek olduğunun altını çizen Terzi, "Örneğin Erzurum merkez nüfusu 300 bin civarında. Oradaki bir konserimize 150-160 bin kişi geldi. Kültür Yolu Festivalleri artık bir marka olma yolunda ilerliyor" dedi.Festivallerin Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'a bağlı olduğunu kaydeden Terzi, şöyle devam etti: "Bakan Bey, her hafta bizden içeriklerle alakalı bilgi alır. Bizzat yakından ilgilenir. Festival sürecinde ise her akşam kendisiyle saat 22.00 olunca yazışırız. Bugün katılımlar ne oldu, neler yapıldı, her akşam mutlaka kendisine rapor veririz."