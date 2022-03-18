Eti Bakır AŞ’den Mazıdağ tesisleri ile ilgili iddialar hakkında açıklama

Eti Bakır'dan yapılan açıklamada, kamuoyuna asit patlaması olarak yansıtılan söz konusu olayda herhangi bir patlamanın söz konusu olmadığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"11 Mart 2019 tarihinde Su Arıtma Tesisi'ndeki asit dozaj pompasındaki arızanın giderilmesinden sonra, çalışma arkadaşlarımızın pompayı test etmesi sırasında, pompa maksimum basınçta çalıştırılması nedeniyle çatlamış ve bu yolla püsküren asit 5 çalışma arkadaşımıza sıçramıştır. Kaza geçiren çalışma arkadaşlarımız, emniyet duşu altında aside maruz kalan bölgelerini yıkayarak ilk müdahaleyi yapmıştır. Sonrasında işyeri hekimliği tarafından revirde kimyasal yanık acil yıkama solüsyonuyla gerekli müdahale yapılmış ve hastaneye sevk edilmişlerdir. Çalışma arkadaşlarımızın tamamı 1 haftalık istirahat sonrasında görevlerine geri dönmüşlerdir. Olay sonrasında Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereğince SGK ve Emniyet Müdürlüğü'ne gerekli bildirimler yapılmıştır. Olay nedeniyle Mazıdağı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sonucunda 'kovuşturmaya yer olmadığına dair' karar verilmiştir.

Yapılan haberlerde 'gizlendiği' iddia edilen video, Eti Bakır'ın tüm tesislerinde farkındalığı artırmak amacıyla İSG-Ç eğitim argümanı olarak kullanılmaktadır. Mazıdağı'ndaki ilgili tesisimizde 892 gündür hiçbir iş kazası yaşanmamıştır. Olası bir iş kazasına karşı ilgili ekiplerimiz gerekli tüm önlemleri almakla birlikte özellikle sahadaki çalışma arkadaşlarımız sürekli eğitimlerle bilgilendirilmektedir."