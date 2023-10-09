Eti Bakır hem madeni hem tarihi işleyecek

Madenden son ürüne üretim yapan Eti Bakır, Anadolu'daki arkeolojik çalışmalara verdiği desteklere bir yenisini ekledi. Şirket, son 3 yıldır Samsun İkiztepe Höyüğü'nde sürdürdüğü arkeolojik çalışmalara desteğini bu kez de Elazığ Harput Kalesi'nde devam ediyor. Doğu Anadolu'nun en kapsamlı arkeolojik kazısı olan Harput Kalesi kazılarına sponsor olan şirket, burada yaklaşık 5 bin yıllık kültürün izlerini sürecek.Eti Bakır Elazığ İşletme Müdürü Cem Yüceer, madencilik ve üretim alanında sektöre ilkleri kazandırdıklarını, Ar-Ge ve teknoloji yatırımlarıyla da Eti Bakır'ın geleceğin sanayisine de yön verdiğini söyledi. Yüceer, şirketin arkeoloji kazılarına desteğiyle ilgili, "Ülkemizin geleceğine verdiğimiz değerin aynısını tarihine ve geçmişine de gösteriyoruz. Anadolu'da yerin altında bakır cevherinin yanı sıra pek çok tarihi cevher de yatıyor. Biz de buradan hareketle yerin altındaki tüm cevherleri çıkarmak, ekonominin yanı sıra tarihe ve kültüre de katkıda bulunmak için ülkemizin arkeolojik kazılarına sponsor olmaya karar verdik. Önümüzdeki yıllarda bu desteğimizi sürdüreceğiz" dedi.Elazığ'ın Maden İlçesi'nde yapımına başlanan ve 350 milyon dolarlık yatırımla kurulacak cevher işleme tesisi, bölgenin en önemli istihdam merkezlerinden biri olmaya hazırlanıyor. Yer altı arama galerisi, kuyu, kule, fabrikalar, yönetim ve sosyal tesislerden oluşacak alanda kurulan işletmede yaklaşık 750 kişi çalışacak. Yıllık 1 milyon tonluk bakır cevherinin işleneceği yeni tesisle Elazığ'ın Maden ilçesinde bulunan bu madenin, Türkiye'nin cari açığının kapanmasına her yıl 200 milyon dolarlık katkıda bulunması bekleniyor.