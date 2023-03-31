Eti Bakır iyileştirme yatırımıyla verimliliği artırdı

CengizHolding'in grup şirketi Eti Bakır tarafından bölgeye yapılmış en büyük özel sektör yatırımı olan Mazıdağı Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesisleri'nde 2022'de 600 iyileştirme çalışması hayata geçirildi. Bu çalışmalarla 497 ailenin bir yıllık tüketimine karşılık gelen 1.491.274 kilovatsaat elektrik tasarrufu, 2.900 ailenin bir yıllık tüketimine karşılık gelen 4.350.067 standart metreküplük doğalgaz tasarrufu, 2.043 ailenin bir yıllık tüketimine karşılık gelen 661.993 metreküp su tasarrufu ve Türkiye'nin en uzak iki noktası arasındaki mesafenin 2.636 kez seyahat edilebileceği 242.010 litre motorin tasarrufu sağlandı. Tüm tasarruflar ve yapılan diğer iyileştirme çalışmaları sonucu Eti Bakır'ın Mazıdağı İşletmesi'nde geçtiğimiz yıl 15 bin 102 tonluk sera gazı salınımının önüne geçildi. Eti Bakır Mazıdağı Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesisleri Genel Müdürü Emre Kayışoğlu, "Bu yıl tamamladığımız 600 iyileştirme çalışmasıyla 15.102 tonluk sera gazı salınımını engellemiş olduk. Yani 20 santimetrelik gövde çapına sahip geniş yapraklı 45.249 ağaç tarafından emilebilen sera gazının önüne geçtik" diye konuştu.