Etli ekmekte kalp zeytinyağında tohum yağı

TARIM ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesini güncelledi. Muğla, İzmir ve Şanlıurfa merkezli işletmelerin zeytinyağlarında tohum yağları tespit edildi. Gaziantep merkezli bir firmanın ürettiği ayçiçek yağına da tohum yağları karıştırdığı açıklandı. Karaman'da bir pide fırınında üretilen etli ekmek harcında sakatat (kalp) tespit edilirken, Giresun'da hizmet veren bir ocakbaşının ızgara köftelerinde ise kanatlı et bulundu. İstanbul'da Kayseri mantısı üreten bir firmanın ürünlerinde kanatlı et ve sakatat (taşlık), kıymalı kol böreği üreten bir firmanın ürünlerinde de sakatat (taşlık) ortaya çıktı. Mersin'de ve Diyarbakır'da köfte ve Adana kebap üreten 5 ayrı firmanın ürünlerinde sakatat (taşlık) ve kanatlı et tespit edildi. Baharat üreten 2 ayrı firmanın ürünlerinde yabancı madde tespit edilirken, takviye edici gıda üreten bir firmanın ürününde de etken maddenin bulunmadığı ortaya çıktı.