Ev hanımına emeklilik hakkı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin seçim beyannamesini açıkladı. Ekonomide iddialı hedeflerin yer aldığı beyannamede, 1.5 trilyon dolarlık ekonomi, 16 bin dolar kişi başına milli gelir, 400 milyar dolar ihracat, tek haneli enflasyon sözü verildi. İşte 2023-2028 dönemini kapsayan Türkiye yüzyılı ekonomisinin hedefleri…Aileyi güçlendirmek için Aile Koruma Kalkanı Programı devreye alınacak. Ev hanımlarının emekliliğine destek sağlanacak, yeni ailelerin kurulması teşvik edilecek, gençler öncelikli olmak üzere her ailede en az bir kişiye iş imkânı sağlanacak. Programın finansmanı, uluslararası standartlarda dijital Aile ve Gençlik Bankası kanalıyla sağlanacak. Bu sosyal amaçlı bankanın kaynağı Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz gelirlerinin belirli bir yüzdesi olacak. Ev hanımlarının isteğe bağlı ödeyecekleri primlerin üçte birini devlet karşılayacak. Emeklilik yaşı özellikle kadınlarda çocuk sayısına göre esnetilecek.Gelir seviyesi asgari hayat standardının altında hane bırakılmayacak. Bunun için Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi hayata geçirilecek. Aile bazlı vatandaşlık maaşı uygulaması başlatılacak. Sosyal yardımlar birleştirilerek aile bazlı vatandaşlık maaşı şeklinde ödenecek.Yeni evlilikleri teşvik etmek için Aile ve Gençlik Bankası üzerinden iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi verilecek.Genç girişimciler için Tarım Girişimcilik Bölgeleri (TARGİB) kurulacak. Genç girişimcilere arazi tahsis edilecek. Aile ve Gençlik Bankası tarafından ilk iki yıl ödemesiz ve beş yıl vadeli faizsiz kredi verilecek.2022yılı sonu itibarıyla 32 milyon civarında olan toplam istihdam 6 milyon artışla 2028 yıl sonunda 38 milyona yükselecek. İşsizlik oranı kademeli olarak gerileyerek yüzde 7'nin altına inecek. Kadınlarda istihdam oranı yüzde 35'in, işgücüne katılma oranı yüzde 40'ın üzerine çıkacak.Enflasyontek haneli rakamlara inecek. Enflasyonun dar gelirli vatandaşlar üzerindeki olumsuz etkisini giderecek politikalar hızlanacak. Gelir düzeyi düşük vatandaşların harcama kompozisyonu içinde önemli bir yer tutan kira harcamalarını düşürmeye dönük sosyal konut projelerine devam edilecek.Malidisiplin devam edecek. Kamu İhale Kanunu güncellenecek. Kayıtdışılıkla mücadele kararlılıkla sürdürülecek. 2028 yıl sonunda 1.5 trilyon dolar milli gelir büyüklüğüne ve 16 bin dolarlık kişi başı gelir düzeyine ulaşacak. Mesleki eğitim merkezlerinde çırak ve kalfa sayısı 2 milyona çıkacak. 5 milyon öğrenciye verilen ücretsiz öğle yemeği desteğini devlet okullarında yaygınlaştırılacakİhracat, 2028'de en az 400 milyar dolara yükselecek. Fintek, siber güvenlik, e-ticaret ve oyun sektörleri başta olmak üzere değeri 1 milyar doların üzerinde yenilikçi Türk şirketleri çıkarmaya yönelik proje bazlı teşvik sistemi geliştirilecek. Turist sayısı 90 milyona, döviz geliri 100 milyar dolara çıkarılacak. 2028'de 3 milyon sağlık turisti ve 10 milyar dolar sağlık hizmeti ihracatı gerçekleştirilecek.Öngörülebılir,şeffaf ve etkili politikalar setinin kararlı bir siyasi irade ile hayata geçirilmesi için 5 yılın yol haritası niteliğindeki Ekonomi Eylem Planı uygulamaya konulacak. Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat yoluyla yapısal cari açık sorununu ortadan kaldıracak politikalar kalıcı bir şekilde hayata geçirilecek. AK Parti'nin 20 yılı aşkın birikimini ve dinamizmini yansıtacak olan ekonomi ekibi etkin bir koordinasyon içinde çalışacak.Asgariücretin yanı sıra memur ve emekliler için enflasyonun üzerinde artışlarla çalışanların ve emeklilerin refah payı almaları sağlanacak. Fiyat istikrarını ve adil gelir dağılımını gözetecek şekilde para, maliye ve gelirler politikalarında daha da güçlü bir eşgüdüm sağlanacak.İstanbulFinans Merkezi (İFM) projesi ile nitelikli ve çok boyutlu bir finansal hizmetler ekosistemi oluşturulacak. Bankacılıktaki risk merkezi benzeri bir yapıyla, yatırımcıların risklerinin bütüncül bir şekilde takip edilmesi ve sektör paydaşlarıyla paylaşılabilmesini teminen Yatırımcı Risk Takip Sistemi hayata geçirilecek.Enerjidedışa bağımlılığı azaltıcı politikalara paralel bir şekilde vatandaşlara yansıyan enerji maliyetlerinde düşüş sağlayıcı bir yaklaşım sergilenecek. Dünyada 12'nci sıradaki elektrik kurulu gücünde ilk 10 ülke arasına girilecek. Türkiye'nin elektrik kurulu gücü 2028 'de 135 GW'ın üzerine çıkacak. 2021 itibarıyla yüzde 71 olan birincil enerjide dışa bağımlılık oranı, 2028'de yüzde 56'ya, 2053'te ise yüzde 13 seviyesine inecek. Hidrojen teknolojilerinde ve ekonomisinde öncü bir ülke olunacak. Elektrolizör kapasitesi 2028'de 1.5 GW'a, 2035'te 5 GW'a, 2053 yılında 70 GW seviyesine ulaşacak. 2022'de kurulu güç içinde yüzde 54.3 olan yenilenebilir enerji kaynakların payın 2028'e kadar yüzde 60'ın üzerine çıkacak. 2053'e kadar elektrik ve ısı üretiminde 2017 yılına göre yüzde 71 emisyon azaltımı sağlanacak. Güneş enerjisinde kurulu gücü 27 GW'a, rüzgâr enerjisinde 16 GW'a ulaşacak. 2022'de elektrik üretiminde yüzde 42.2 olan yenilenebilir enerji kaynaklarının payını 2028'de yüzde 50 seviyelerine çıkacak. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin tam kapasiteyle devreye alınması sağlanacak, ilave nükleer santraller kurulmasına yönelik çalışmalar devam edecek. Tüm ilçelere doğal gaz ulaşacak. Karadeniz doğal gazı vatandaşa ulaşacak. 710 milyar m3'lük rezerve ilave yeni keşiflerle Türkiye'nin geleceğini, yüzyılın enerjisi ile daha da aydınlatılacak.