Eximbank ihracatçıya desteği artıracak

Türkiye'ninihracat odaklı büyüme stratejisine daha etkin katkı sağlamayı hedefleyen Türk Eximbank, bu yıl da Stratejik Dönüşüm Programı kapsamında atacağı adımlarla fon kaynaklarının çeşitliliğini artıracak. Program kapsamında 2022'de; Kredi Dönüşüm, Sigorta Gelişim, Satış Servis, Operasyon Modeli, BT Dönüşüm, Kurumsal İlişkiler ve İletişim projeleri çalışmaları yürütülecek, fon kaynakları çeşitlendirilecek. Bu yıl da yeni KOBİ müşteri kazanımı ve kullandırım sıklığını artıracak tedbirler alınmaya devam edilecek, yeni uygulamalar yürürlüğe konulacak.Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen, mal ve hizmet ihracatının menzilini artırma, ülkeye coğrafi olarak uzak, ihracat potansiyeli yüksek ülkelerle ticareti geliştirme hedefine destek verilecek. İhracatçıların krediye erişimlerindeki önemli zorluklardan biri olan teminat aşaması için bu yıl da Türk Eximbank tarafından kredi kullandırılacak. Opsiyon ve swap işlemleri gibi türev ürünler en uygun koşullarda sunulmaya devam edilecek.