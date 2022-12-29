EYT belirsizliği bitti, destekler güç verdi: İş dünyası memnun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili düzenlemeyi açıklamasının ardından milyonlarca insan sevince boğulurken, iş dünyası da hem belirsizliğin kalkmasından hem de işverene sağlanacak desteklerden memnuniyetini dile getirdi.MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, EYT meselesinin çözümü için teşekkür ederken, Kredi Garanti Fonu (KGF) desteğinin önemine dikkat çekti. Asmalı, "Herhangi bir yaş sınırlaması olmaksızın uygulanacak olması ve emekli olup çalışmaya devam edeceklerin bunu kayıtlı olarak sürdürmelerini sağlamaları amacı ile sosyal sigorta prim teşviki getirilmesi, çalışanlarımızın KGF desteğiyle kıdem tazminatı yükünün azaltılacak olmasıyla da işverenlerimizin beklentilerini karşılayan EYT düzenlemesinin hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz" dedi.İTO Başkanı Şekib Avdagiç de, "EYT, çalışma hayatımız için bir tazelenme fırsatıdır. Hem emekliliğe hak kazananların hem de işgücüne yeni dahil olacakların beklentileri gerçekleşecek. Çalışanlarımız bu imkândan yararlanırken iş dünyası olarak üretimin idamesi için üzerimize düşeni yapmanın gayreti içine olacağız. Cumhurbaşkanımızın, işletmelerin üzerinde oluşacak kıdem tazminatı yükünün hafifletilmesi için açıkladığı KGF kredi paketini çok önemsiyoruz" diye konuştu.ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın ise, iş dünyası olarak hem çalışanın hem de işverenin korunacağı bir modelin çıkmış olmasının kendilerini mutlu ettiğini kaydetti. Aydın, "Çalışmaya devam edecek kişilere verilecek SGK prim desteği de yaşanacak iş gücü kaybının da önüne geçecektir" ifadelerini kullandı.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, katıldığı canlı yayında EYT'ye ilişkin açıklamalarda bulundu. Kimsenin maaşında bir kısıntı olmayacağını vurgulayan Bilgin, "Herkes hak ettiği maaşı alacak. Nasıl hesaplanıyorsa, o şekilde olacak" dedi. EYT'nin 100 milyar liranın üzerinde maliyeti olduğuna dikkat çeken Bilgin, "Ama bütçe imkânlarımız içerisinde karşılanabilecek bir maliyet" diye konuştu. Bilgin, sözleşmeli personelin kadroya geçiş sürecine ilişkin düzenlemenin de TBMM'ye intikal ettiğini de söyledi.