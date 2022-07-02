EYT son dakika Bakan Bilgin açıklaması! EYT ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?

EYT son dakika haberleri ile hükümetin yeni düzenlemelerinin detayları belli oluyor. Milyonlarca emekli adayı, EYT ne zaman çıkacak, çıkacak mı, kimleri kapsıyor sorusunun cevabını bekliyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar gündemi bir süre daha meşgul edecek. Asgari ücret ve 3600 ek gösterge hallolduktan sonra emekli zammı da yakında tamamlanacak. Sırada hangi çalışmanın olduğunu Bakan Bilgin açıkladı. Peki, EYT ne zaman çıkacak, yaş haddi kaç, belli oldu mu? İşte detaylar!
EYT ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan kesin bir bilgi gelmedi. Bakan Bilgin, dün asgari ücretin açıklaması ve 3600 ek göstergenin meclisten geçmesinden sonra sıranın EYT'de olduğunu söyledi. Açıklama şu şekilde:
"Sözleşmeliler sorununu çözmek zorundayız. Önümüzdeki dosya o. Sonra EYT var, sonra tekrar asgari ücret var, sonra ise geçici işçilerimiz var. Zannederim yıl sonuna kadar bunlardan birkaçını daha tamamlayacağız."
8 Eylül 1999'da yürürlüğe konan 4447 sayılı yasa ile emekli olmak için aranan sigortalılık süresi (erkek için 25, kadın için 20 yıl) ve prim ödeme (5000 gün) şartlarının yanına bir de yaş şartı (kadın için 58, erkek için 60 yaş) getirildi. 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanların yeni şartlara entegrasyonu da sigortalılık süresine göre kademeli olarak sağlandı.
Bu şartlara bakıldığında emekli olmak için prim, yaş ve sigortalılık süresini tamamlamak gerekiyor.
EYT için Almanya ve Finlandiya formülleri araştırıldıktan sonra 6 aşamalı çözüm şöyle olacak:
1. Kapsam belirlenecek
2. Emeklilik şartları tespit edilecek
3. Mali boyutu hesaplanacak
4. Maaş hesabı yapılacak
5. Uygulama biçimi tespit edilecek
6. Taslak yazılıp karar alınacak