EYT son dakika: Bakan Bilgin’den tarih açıklaması! EYT nedir, şartları neler, çıkacak mı?

SON DAKİKA: EYT YASASI MECLİSE GELİYOR!

A Haber'e konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Emeklilikte Yaşa Takılanlar hakkında önemli bir açıklamada bulundu. Bakan Bilgin açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bakanlık bünyesinde çalışma grubu oluşturduk. Maliye Bakanlığı da sürece katılacak. En uygun formülü devreye sokacağız

"Bir sayı ve içerik veremem ama çok sayıda formül var. Alternatifler var. Bu alternatifler üzerinden çalışmalarımızı yapacağız. İşin bir mali boyutu var. Çalışmamız bir noktaya geldiğinde Hazine ve Maliye Bakanlığı da çalışmamıza katılacak. Onların da bu formüller üzerinde hesaplamalar yapmasını bekleyeceğiz. O formüllerin her birinin ayrı maliyet hesabı yapıldığında Cumhurbaşkanımıza sunacağız. Kararı Cumhurbaşkanımız verecek."

Çalışmaları kamuoyu ile paylaşan Bakan Vedat Bilgin yasanın çıkışıyla ilgili tarih aralığını da paylaştı!