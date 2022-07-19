EYT son dakika: Bakan Bilgin’den tarih açıklaması! EYT nedir, şartları neler, çıkacak mı?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar için müjdeli açıklama Bakan Vedat Bilgin'den geldi. En uygun formülü getireceklerini aktaran Bakan Bilgin A Haber televizyonlarına konuştu. Açıklamanın ardından hız kazanan "EYT nedir, şartları neler, kimleri kapsıyor" soruları yanıt aramaya başladı. Yılbaşından bu yana çeşitli formüller ile değerlendirilen EYT yasası için son düzlüğe girildi. Peki, EYT çıkacak mı, ne zaman çıkacak? İşte, EYT son dakika haberleri…
SON DAKİKA: EYT YASASI MECLİSE GELİYOR!
A Haber'e konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Emeklilikte Yaşa Takılanlar hakkında önemli bir açıklamada bulundu. Bakan Bilgin açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Bakanlık bünyesinde çalışma grubu oluşturduk. Maliye Bakanlığı da sürece katılacak. En uygun formülü devreye sokacağız
"Bir sayı ve içerik veremem ama çok sayıda formül var. Alternatifler var. Bu alternatifler üzerinden çalışmalarımızı yapacağız. İşin bir mali boyutu var. Çalışmamız bir noktaya geldiğinde Hazine ve Maliye Bakanlığı da çalışmamıza katılacak. Onların da bu formüller üzerinde hesaplamalar yapmasını bekleyeceğiz. O formüllerin her birinin ayrı maliyet hesabı yapıldığında Cumhurbaşkanımıza sunacağız. Kararı Cumhurbaşkanımız verecek."
Çalışmaları kamuoyu ile paylaşan Bakan Vedat Bilgin yasanın çıkışıyla ilgili tarih aralığını da paylaştı!
EYT ÇIKACAK MI, NE ZAMAN MECLİSE GELECEK?
Yılsonuna yetiştirecekleri haberini veren Bilgin, son ihtimali de aktardı:
"Çalışmayı tamamlayıp sendikaların da taleplerini alacağız" diyen Bakan Bilgin, "Yılsonuna kadar Meclis'e sunamazsak, en geç Ocak ayında bu düzenlemenin Meclis'e sunacağız" ifadelerini kullandı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı daha önceki açıklamasında da EYT'nin çalışma takviminde olduğunu duyurmuştu:
"Sözleşmeliler sorununu çözmek zorundayız. Önümüzdeki dosya o. Sonra EYT var, sonra tekrar asgari ücret var, sonra ise geçici işçilerimiz var. Zannederim yıl sonuna kadar bunlardan birkaçını daha tamamlayacağız."
EYT KİMLERİ KAPSIYOR?
Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi, 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olan, prim ve yıl şartlarını tamamlayan, henüz emekli olamayan insanları kapsıyor. Sadece SSKlılar değil, esnaf ve memurlar da aynı beklenti içerisinde.
EYT YASASI FORMÜLLERİ
EYT için Almanya ve Finlandiya formülleri araştırıldıktan sonra 6 aşamalı çözüm şöyle olacak:
1. Kapsam belirlenecek
2. Emeklilik şartları tespit edilecek
3. Mali boyutu hesaplanacak
4. Maaş hesabı yapılacak
5. Uygulama biçimi tespit edilecek
6. Taslak yazılıp karar alınacak
EYT NEDİR?
8 Eylül 1999'da yürürlüğe konan 4447 sayılı yasa ile emekli olmak için aranan sigortalılık süresi (erkek için 25, kadın için 20 yıl) ve prim ödeme (5000 gün) şartlarının yanına bir de yaş şartı (kadın için 58, erkek için 60 yaş) getirildi. 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanların yeni şartlara entegrasyonu da sigortalılık süresine göre kademeli olarak sağlandı.
Bu şartlara bakıldığında emekli olmak için prim, yaş ve sigortalılık süresini tamamlamak gerekiyor.