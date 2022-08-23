EYT yıl sonuna yetişecek: Avrupa modeli yok Türkiye modeli var

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, milyonlarca çalışanın merakla beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili düzenleme konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Bilgin, bakanlık bünyesinde oluşturulan çalışma grubunun hazırlık yaptığını ve EYT ile ilgili düzenlemenin yıl sonuna yetişeceğini söyledi.Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı sonrası soruları yanıtlayan Bilgin, EYT ile ilgili önlerinde bir Avrupa modeli olmadığını belirterek, "Hollanda, Almanya modellerinden bahsediliyor bu doğru değil. Şu an masamızda bir EYT formülü var. Kamuoyunda konuşulan modeller doğru değil. Biz zaten 62 yaşında çalışanları emekli ediyoruz" dedi. Aşamalı çalışma grupları olduğunu belirten Bilgin, "İlgili kurumlarla da çalışmalar sürecek ve ortak noktaya ulaşıldığında Cumhurbaşkanımıza sunulacak. Kabul görürse kamuoyuyla paylaşacağız" açıklamasında bulundu. Mevsimlik işçilere ve taşerona kadro konusunun sorulması üzerine Bilgin, "Gündemde tabii. Sözleşmelilere ilişkin çalışmayı bitirmek üzereyiz. Önümüzdeki günlerde kamuoyuna yansır. Geçici işçiler konusunu da hemen çözeceğiz. Taşeronu ondan sonra ele alıyoruz" ifadelerini kullandı.