EYT’lilerin ikramiyesi yarın yatacak

Sosyal Güvenlik Kurumu, emekli maaşı bağlama işlemleri nisan ayında tamamlanan ve Ramazan Bayramı ikramiyesi alamayanlara müjdeyi verdi. Nisanda gelir ve aylık bağlama işlemi sonuçlanan, aylık başlangıç tarihi 30 Nisan'dan önce olanların bayram ikramiyeleri 9 Mayıs'ta ödenecek.Emekliye bayram ikramiyesi yeni düzenlemeyle yüzde 82 artışla 2 bin liraya çıkarıldı. Emekliler hem Ramazan hem de Kurban Bayramı'nda 2.000'er lira ikramiye alacak. Bu düzenlemeden dul, yetim ve EYT kapsamında emekli olacaklar da dâhil olmak üzere 15.6 milyon emekli yararlanıyor. Emeklilerin bayramlarını rahat geçirmeleri için 2018'den bugüne kadar 114 milyar lira bayram ikramiyesi ödendi.SGK'dan yapılan yazılı açıklamada, "Mart ayı içerisinde gelir ve aylık bağlama işlemleri tamamlananların Ramazan Bayramı ikramiyeleri 14-19 Nisan tarih aralığında ödendi. Aylık başlangıç tarihi 30 Nisan öncesinde olan sigortalı ve hak sahiplerinin Ramazan Bayramı ikramiyeleri ise 9 Mayıs 2023 tarihinde ödenecek" denildi. Dul ve yetim aylığı alanlar hem en düşük emekli aylığı hem de bayram ikramiyesinden hisseleri oranında yararlanacak. Eşi vefat eden 2 bin liralık bayram ikramiyesinin yüzde 75'i olan 1.500 lirayı alacak.Milyonlarcaemekli, memur, asgari ücretli, kamu işçisinin zam oranı 3 Temmuz'da açıklanacak haziran ayı enflasyonu ile netleşecek. Refah payı 7.500, 10 bin ve 15 bin lira üzerinde alanlar arasında farklı oranlarda uygulanacak. Merkez Bankası anketine göre 6 aylık enflasyon yüzde 21.43 gerçekleşecek. Buna göre emeklilerin Temmuz artışı refah payı hariç yüzde 21.43 olurken, refah bayıyla birlikte zam oranın yüzde 30-35'e çıkması bekleniyor.