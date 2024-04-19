Fahiş fiyat uygulayanı şikâyet için 3’lü mekanizma

Fahiş fiyatla mücadelede şikâyet mekanizması işliyor. Vatandaş, 3 farklı iletişim kanalından şikayette bulunabiliyor. Vatandaşlar Ticaret Bakanlığı'nın E-devlet üzerinden uygulamaya aldığı "Haksız Fiyat Artışı Şikâyet Bildirimi" formunu doldurarak şikâyetlerini bakanlığa iletebiliyor. Ticaret Bakanlığı'na ait Alo 175 Tüketici Danışma Hattı'nı arayarak da şikâyet oluşturabiliyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden de şikâyet başvuruları alınabiliyor. Şikâyetler, işletmenin denetlenmesini ve fahiş fiyat tespit edilmesi halinde cezai yaptırım uygulanmasını sağlayabiliyor. Fahiş fiyat tespiti bölgedeki restoranların genel ortalama yeme-içme fiyatları dikkate alınarak hesaplanıyor. Eğer bir restoranda aynı gramaj ve içeriklere sahip bir makarna 100 TL'ye satılıyorken, şikâyet edilen restoranda makarnaya 400 TL isteniyorsa bu fahiş fiyat olarak kabul ediliyor. Ticaret Bakanlığı yetkilileri, hafta sonu tüm ülke çapında fahiş fiyat denetimlerini artıracaklarını belirterek, "Piyasa serbest ama başıboş değil. 'Ben istediğim fiyatı yazarım, işine gelen yer, işine gelmeyen yemez' anlayışında olan firmalar yaptırımlarla karşılaşmaya devam edecek. Vatandaşlar bu işletmelere yönelik şikâyetlerini ivedilikle yapsın" açıklamasında bulundu. Tüketiciler Derneği (TÜDER) Başkanı Levent Küçük ise illerdeki zabıtaların yalnızca fiyat etiketi denetimi yapmaya yetkili olduklarını, zabıtalara da fahiş fiyat denetimi yetkisi verilmesi gerektiğini söyledi. Küçük, restoran ve kafelerde fahiş fiyatla karşılaşan vatandaşların şikayetini yapmalarını istedi.