Fahiş fiyat ve spekülatörlere göz açtırılmadı

Ticaret Bakanlığı market raflarındaki etiketlerle oynayan, stokçuluk yapan fırsatçılar ile spekülatörlere göz açtırmadı. Kurallara uymayan, vatandaşa fahiş fiyatlarla ürün satan 3 bin 464 işletmeye 950 milyon lira para cezası kesildi. TBMM'de "zincir marketlerde günlük değiştirilen etiketler ve fahiş fiyatlara" ilişkin yazılı soru önergesini yanıtlayan Ticaret Bakanı Ömer Bolat ticaret il müdürlükleri aracılığıyla yürütülen denetimler neticesinde tespit edilen aykırılıklara istinaden idari para cezası uygulandığını söyledi.

45 BİN İŞLETMEYE DENETİM

Bolat denetimlerle ilgili olarak, "81 ilde ticaret il müdürlüklerimiz tarafından başta zincir marketler/ mağazalar olmak üzere; üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler günlük ve aralıksız olarak denetlenmekte olup, 2025 yılının başından itibaren yaklaşık 45 bin işletme/şube ve 387 bin ürün denetlenmiştir. Bugüne kadar ise yaklaşık 180 bin işletme/şube ile 1.4 milyon ürün denetlenmiştir. 3 bin 464 işletmeye toplam 950 milyon liranın üzerinde idari para cezası uygulandı" bilgisini paylaştı.

ET, SÜT VE SALÇAYA SIKI TAKİP

Kanun kapsamında, yapılan değişikliklere caydırıcılığı sağlayacak yeni ceza hükümlerinin de düzenlendiğini hatırlatan Bolat, "Bu kapsamda, son dönemde Bakanlığımıza intikal eden çeşitli bildirim ve şikayetlere binaen; özellikle kırmızı et, kanatlı eti, salça, süt ve yumurta gibi temel tarım ve gıda ürünlerinin konu olduğu ticari ilişkiler bakımından denetim ve inceleme faaliyetleri ivedilikle başlatılmıştır. Anılan düzenlemelere aykırı uygulamalarda bulunduğu tespit edilen işletmelere 290 milyon TL'nin üzerinde idari para cezası uygulanmıştır" dedi.