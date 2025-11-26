Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 26.11.2025 17:13 Son Güncelleme: 26.11.2025 17:14

Fed faiz kararı için kritik veri... ABD'de işsizlik maaşı başvuruları açıklandı

İşsizlik maaşına başvuranların sayısı geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 6 bin kişi geriledi

AA
Fed faiz kararı için kritik veri... ABD'de işsizlik maaşı başvuruları açıklandı

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 22 Kasım ile biten haftada 216 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı. Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 22 Kasım ile biten haftada bir önceki haftaya kıyasla 6 bin kişi azalarak 216 bine geriledi.

Piyasa beklentisi, işsizlik maaşı başvuru sayısının bu dönemde 226 bin olması yönündeydi. İşsizlik maaşı başvuru sayılarına ilişkin önceki haftanın verisi 220 binden 222 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı da 1000 azalarak 223 bin 750'ye düştü. Devam eden işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 15 Kasım ile biten haftada 7 bin artarak 1 milyon 960 bine çıktı.


