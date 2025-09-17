FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Piyasaları Powell’in sözleri yönlendirecek

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD Merkez Bankası takvimine göre FED toplantısı 16 Eylül'de başladı. Faiz kararının bugün yani 17 Eylül'de Türkiye saati ile 21:00'da açıklanacak. Daha sonra FED Başkanı Powell'in açıklamaları takip edilecek.