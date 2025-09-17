FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Piyasaları Powell’in sözleri yönlendirecek

ABD Merkez Bankası FED faiz kararını bugün açıklayacak. Ülke içinde yaşanan ekonomiye ilişkin anlaşmazlıklar dikkat çekerken ABD Başkanı Donald Trump ile FED Başkanı Powell arasındaki sorunlar bu akşam açıklanacak faiz kararının önemini artırdı. FED faiz indirimlerine gidecek mi?
FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ABD Merkez Bankası takvimine göre FED toplantısı 16 Eylül'de başladı. Faiz kararının bugün yani 17 Eylül'de Türkiye saati ile 21:00'da açıklanacak. Daha sonra FED Başkanı Powell'in açıklamaları takip edilecek.
FED FAİZ İNDİRİMLERİNE GİDECEK Mİ?
ABD ekonomisinde zayıf istihdam verileri ve enflasyon rakamlarındaki görünüm FED'in faiz indirim ihtimallerini güçlendirdi. ABD Merkez Bankası'nın politika faizlerini 25 baz puan indirimine kesin gözü ile bakılıyor. Yıl sonuna kadar 3 indirim daha yapılması bekleniyor.
POWELL'İN AÇIKLAMALARI ETKİLİ OLACAK
Piyasaları sadece faiz kararı değil aynı zamanda FED Başkanı Powell'in açıklamaları da yönlendirecek. Powell'ın vereceği mesajlar, yılın geri kalanında Fed'in politika yol haritasına ilişkin ipuçları sağlayacak.