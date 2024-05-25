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Giriş Tarihi: 26.5.2024

Fergani uydusunun motor testi yapıldı

Fergani uydusunun motor testi yapıldı
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Fergani uydusunun hidrojen peroksit uzay motorunun ateşleme testinden fotoğraflar paylaştı. Fergani Uzay'ın Üst Yöneticiliği (CEO) görevini de üstlenen Selçuk Bayraktar, konuya ilişkin sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Fergani uydumuzun hidrojen peroksit uzay motorunun ateşleme testi. Bütün ekip heyecanlıyız" dedi. Bayraktar, Fergani uydusunun testiyle ilgili kızı Aybike'nin kendisine "Baba, beni buraya bu kadar basit bir şey için mi getirdin?" sorusunu sorduğunu belirterek, TEKNOFEST kuşağının çıtasının çok yukarıda olduğunu vurguladı. Fergani Uzay Teknolojileri Bilişim Sanayi ve Ticaret AŞ, 2022'de kuruldu. Fergani Uzay ilk uydularını bu yıl uzaya fırlatacak.
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Fergani uydusunun motor testi yapıldı
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