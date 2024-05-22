Fikri olan gençlere destek

Sabancı Topluluğu, gençlere umut olmayı hedefleyen bir proje başlattı. Önümüzdeki 3 yıl boyunca devam edecek Sabancı Gençlik Seferberliği kapsamında, Türkiye'nin pek çok bölgesinde Sabancı Teknoloji ve Etki Merkezleri Ağı kurulacak. Sabancı Gönüllüleri'nin desteğiyle hayata geçirilecek olan Sabancı Teknoloji ve Etki Merkezleri, 18-34 yaş arasındaki genç yeteneklere açık olacak. Bu merkezlerle, gençlere fikirlerini geliştirebilecekleri, değer üretebilecekleri bir ekosistem yaratılması, sürdürülebilirlik ve sosyal etki yaratacak girişimcilerin desteklenmesi ve yeni nesil liderlik yetkinliklerinin geliştirilmesi amaçlanırken, beyin göçünün beyin gücüne dönüştürülmesi planlanıyor. 3 yıllık bir dönemin sonunda, yurtiçinde 34 ilde ve 35 üniversitede, yurtdışında ise en az 2 merkezde ve 2 üniversitede olacak merkezlerle en az 30 bin gence ulaşılması hedefleniyor.Sabancı Holding CEO'su Cenk Alper, Cumhuriyet ile neredeyse yaşıt olan Sabancı Topluluğu'nun kurulduğu günden bu yana, Türkiye'nin toplumsal gelişimine öncülük ettiğinin altını çizerek, "Sabancı'nın gücü sadece fabrikalarından, istihdam ettiği 60 binden fazla çalışanından gelmez. Sabancı'nın gücünün asıl kaynağı ülkesine, milletine, gençlere duyduğu sevgidir. Sahada olmak, insanının her daim yanında durmaktır. Türkiye çağdaşlaşma yolculuğuna devam edecekse bunun için gençlerin bu yolculuğa inanması, bu yolculuğun bir parçası olması şart" ifadelerini kullandı.Dünyada yaşanan dönüşüm ışığında, Türkiye'de gençlerin liderliğinde yeni bir atılıma, yıkıcı düşünceye ve bu düşünceyi ürünleştirmeye ihtiyacı olduğunu ifade eden Alper, şunları anlattı: "Proje kapsamında kuracağımız Sabancı Teknoloji ve Etki Merkezleri Ağı ve binlerce Sabancı Gönüllümüzün desteğiyle, tüm kaynak ve teknoloji altyapımızı gençlere açacağız. Gençlerin değişim yaratma gücü ile Sabancı Topluluğu'nun yaklaşık 100 yıllık deneyimini ve inovasyon gücünü Sabancı Gönüllülerinin desteğiyle bir araya getirirken, Türkiye'de yeni bir sosyal girişim modelinin temellerini atacağız."Bu projeyle birlikte, gençlere balık tutabilecekleri çok geniş bir ekosistem inşa ettiklerinin altını çizen Alper, "İsteyen bizimle birlikte yeni teknolojiler geliştirecek, isteyen kendi şirketini kurmak için çalışacak. Onlar seçecek, biz onlara yardımcı olacağız" dedi. Alper, "Eskiden 'altın bilezik' kavramını daha çok meslekler için kullanırdık. Bugün yeni altın bilezik; fikir, fırsat, hayal ve özgürlük dörtgeninde şekilleniyor. Dolayısıyla, bu merkezlerimiz, buralardaki programlarımız gençlerimizin yeni altın bileziği olacak" diye konuştu.Sabancı Teknoloji ve Etki Merkezleri, dijital teknolojiler, enerji ve iklim teknolojileri, malzeme teknolojileri ve mobilite çözümleri alanlarına odaklanacak.Gençlerle birlikte bu alanlardaki yıkıcı inovasyon faaliyetlerine ağırlık verilecek, yeni teknolojiler geliştirilecek.Açık sertifikalı eğitim programları düzenlenecek.Lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin ortaya koyacağı akademik çalışmalar özel sektör tecrübesiyle güçlendirilecek.Geliştirilen iş modellerinin Sabancı, Türkiye ve dünya girişimcilik ekosistemlerine entegre olması sağlanacak. Başarılı girişimlere finansmana erişim olanağı sunulacak.