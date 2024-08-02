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Giriş Tarihi: 3.8.2024

Fındık fiyatı çiftçinin yüzünü güldürdü

TMO, fındığın kilosunu levant kalitede 130, Giresun kalitede ise 132 lira olarak açıkladı. Bunun dolar bazlı tüm zamanların en yüksek fiyat olduğunu söyleyen çiftçiler, “Hanemiz şenlendi” dedi

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), binlerce üreticinin merakla beklediği fındık alım fiyatlarını açıkladı. Ofis, 2024-2025 sezonu kabuklu fındık alım fiyatlarını kilogram başına levant kalite için 130 lira, Giresun kalite için 132 lira olarak belirledi. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, söz konusu fiyatlar, hasat dönemi öncesinde, fındık üreticilerinin depolama ve finansman ihtiyaçlarının karşılanması ve pazarlama kaynaklı yaşanabilecek sıkıntıların giderilmesi amacıyla kararlaştırıldı. Bu kapsamda, 2024-2025 sezonu kabuklu fındık alım fiyatları, yüzde 50 sağlam iç fındık esasına göre, bakanlığın üreticilere vereceği alan bazlı destek, mazot ve gübre desteğiyle birlikte düşünüldüğünde, levant kalite için ortalama fiyat kilogram başına 133 lira, Giresun kalite için ise 135 lira olacak. Yüksek randımanlı fındığa (50 randımanın üzerindeki her artı 1 randıman için) kilogram başına 1.3 lira ilave fiyat verilecek. İncelemelerde bulunmak üzere Denizli'de bulunan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, fındık alım fiyatlarıyla ilgili soru üzerine de fındığın çok önemli bir ihracat kalemi olduğunu, fiyatın hem yurt dışı rekabet hem de yurt içindeki maliyetler gözetilerek açıklandığını ifade etti.




19 AĞUSTOS'TA BAŞLANACAK
TMO, fındık alımları konusunda her türlü teknik altyapı, depolama, personel ve finansman hazırlıklarını tamamladı. Üreticiler 12 Ağustos'tan itibaren TMO iş yerleri ile "www.tmo.gov.tr" adresi ve "e-Devlet" üzerinden randevu alabilecekler. Kabuklu fındık alımlarına 19 Ağustos'ta başlanacak, alımlar önceki yıllarda olduğu gibi randevulu yapılacak. Üreticilerin TMO'ya ürün teslim ederken rutubetten dolayı sıkıntı yaşamamaları için ürünlerini kurutmaya azami özen göstermeleri gerekiyor.

DEVLET BEKLEDİĞİMİZİN ÜZERİNDE FİYAT AÇIKLANDI
Trabzon Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan: TMO tarafından açıklanan fındık fiyatı beklediğimiz seviyelerde oldu. Hem üretici hem de ihracatçı bu fiyata hazırlıklıydı. Geçen seneden daha yüksek rekolte beklentisi var. Allah devletimizden razı olsun.
Ulusal Fındık Konseyi (UFK) Yönetim Kurulu Üyesi Sebahattin Arslantürk: Üreticiyi memnun edecek bir fiyat olduğunu düşünüyorum. Bugüne kadar 3 dolar seviyesinde verilen fiyatı, devletimiz 4 dolara kadar çıkararak, tüm zamanların dolar bazlı en yüksek fiyatını vermiş oldu.
Fındık üreticisi Sami Kartal: Bu sezon fındık hem kaliteli hem de yüksek randımanlı görünüyor. Açıklanan fındık fiyatı beklediğimiz fiyatın üzerinde oldu. Devletimiz her zamanki gibi üreticiyi mağdur etmedi, yanında oldu. Fındığımızın değeri gün geçtikçe artmaya devam ediyor.
Fındık üreticisi Sebahat Altun: Fındık bizim her şeyimiz, geçim kaynağımız. Fındık hazırlığı için gübre ve bakım anlamında çok masraf yaptık. Açıklanan fiyat bizi çok rahat ettirdi. Fındığımızı gönül rahatlığıyla toplayacağız. Evimizhanemiz şenlendi. Allah devletimizden razı olsun.

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Fındık fiyatı çiftçinin yüzünü güldürdü
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