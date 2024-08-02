Fındık fiyatı çiftçinin yüzünü güldürdü

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), binlerce üreticinin merakla beklediği fındık alım fiyatlarını açıkladı. Ofis, 2024-2025 sezonu kabuklu fındık alım fiyatlarını kilogram başına levant kalite için 130 lira, Giresun kalite için 132 lira olarak belirledi. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, söz konusu fiyatlar, hasat dönemi öncesinde, fındık üreticilerinin depolama ve finansman ihtiyaçlarının karşılanması ve pazarlama kaynaklı yaşanabilecek sıkıntıların giderilmesi amacıyla kararlaştırıldı. Bu kapsamda, 2024-2025 sezonu kabuklu fındık alım fiyatları, yüzde 50 sağlam iç fındık esasına göre, bakanlığın üreticilere vereceği alan bazlı destek, mazot ve gübre desteğiyle birlikte düşünüldüğünde, levant kalite için ortalama fiyat kilogram başına 133 lira, Giresun kalite için ise 135 lira olacak. Yüksek randımanlı fındığa (50 randımanın üzerindeki her artı 1 randıman için) kilogram başına 1.3 lira ilave fiyat verilecek. İncelemelerde bulunmak üzere Denizli'de bulunan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, fındık alım fiyatlarıyla ilgili soru üzerine de fındığın çok önemli bir ihracat kalemi olduğunu, fiyatın hem yurt dışı rekabet hem de yurt içindeki maliyetler gözetilerek açıklandığını ifade etti.
19 AĞUSTOS'TA BAŞLANACAK
TMO, fındık alımları konusunda her türlü teknik altyapı, depolama, personel ve finansman hazırlıklarını tamamladı. Üreticiler 12 Ağustos'tan itibaren TMO iş yerleri ile "www.tmo.gov.tr" adresi ve "e-Devlet" üzerinden randevu alabilecekler. Kabuklu fındık alımlarına 19 Ağustos'ta başlanacak, alımlar önceki yıllarda olduğu gibi randevulu yapılacak. Üreticilerin TMO'ya ürün teslim ederken rutubetten dolayı sıkıntı yaşamamaları için ürünlerini kurutmaya azami özen göstermeleri gerekiyor.
DEVLET BEKLEDİĞİMİZİN ÜZERİNDE FİYAT AÇIKLANDI
Trabzon Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan:
TMO tarafından açıklanan fındık
fiyatı beklediğimiz seviyelerde
oldu. Hem üretici hem de ihracatçı
bu fiyata hazırlıklıydı. Geçen seneden
daha yüksek rekolte beklentisi
var. Allah devletimizden razı olsun.
Ulusal Fındık Konseyi (UFK) Yönetim Kurulu Üyesi Sebahattin Arslantürk:
Üreticiyi memnun
edecek bir fiyat olduğunu düşünüyorum.
Bugüne kadar 3 dolar
seviyesinde verilen fiyatı, devletimiz
4 dolara kadar çıkararak, tüm
zamanların dolar bazlı en yüksek
fiyatını vermiş oldu.
Fındık üreticisi Sami Kartal:
Bu sezon fındık hem kaliteli hem
de yüksek randımanlı görünüyor.
Açıklanan fındık fiyatı beklediğimiz
fiyatın üzerinde oldu. Devletimiz
her zamanki gibi üreticiyi mağdur
etmedi, yanında oldu. Fındığımızın
değeri gün geçtikçe artmaya
devam ediyor.
Fındık üreticisi Sebahat Altun:
Fındık bizim her şeyimiz, geçim
kaynağımız. Fındık hazırlığı için
gübre ve bakım anlamında çok
masraf yaptık. Açıklanan fiyat bizi
çok rahat ettirdi. Fındığımızı gönül
rahatlığıyla toplayacağız. Evimizhanemiz
şenlendi. Allah devletimizden
razı olsun.