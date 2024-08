Fındık fiyatı çiftçinin yüzünü güldürdü

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), binlerce üreticinin merakla beklediği fındık alım fiyatlarını açıkladı. Ofis, 2024-2025 sezonu kabuklu fındık alım fiyatlarını kilogram başına levant kalite için 130 lira, Giresun kalite için 132 lira olarak belirledi. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, söz konusu fiyatlar, hasat dönemi öncesinde, fındık üreticilerinin depolama ve finansman ihtiyaçlarının karşılanması ve pazarlama kaynaklı yaşanabilecek sıkıntıların giderilmesi amacıyla kararlaştırıldı. Bu kapsamda, 2024-2025 sezonu kabuklu fındık alım fiyatları, yüzde 50 sağlam iç fındık esasına göre, bakanlığın üreticilere vereceği alan bazlı destek, mazot ve gübre desteğiyle birlikte düşünüldüğünde, levant kalite için ortalama fiyat kilogram başına 133 lira, Giresun kalite için ise 135 lira olacak. Yüksek randımanlı fındığa (50 randımanın üzerindeki her artı 1 randıman için) kilogram başına 1.3 lira ilave fiyat verilecek. İncelemelerde bulunmak üzere Denizli'de bulunan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, fındık alım fiyatlarıyla ilgili soru üzerine de fındığın çok önemli bir ihracat kalemi olduğunu, fiyatın hem yurt dışı rekabet hem de yurt içindeki maliyetler gözetilerek açıklandığını ifade etti.TMO, fındık alımları konusunda her türlü teknik altyapı, depolama, personel ve finansman hazırlıklarını tamamladı. Üreticiler 12 Ağustos'tan itibaren TMO iş yerleri ile "www.tmo.gov.tr" adresi ve "e-Devlet" üzerinden randevu alabilecekler. Kabuklu fındık alımlarına 19 Ağustos'ta başlanacak, alımlar önceki yıllarda olduğu gibi randevulu yapılacak. Üreticilerin TMO'ya ürün teslim ederken rutubetten dolayı sıkıntı yaşamamaları için ürünlerini kurutmaya azami özen göstermeleri gerekiyor.TMO tarafından açıklanan fındıkfiyatı beklediğimiz seviyelerdeoldu. Hem üretici hem de ihracatçıbu fiyata hazırlıklıydı. Geçen senedendaha yüksek rekolte beklentisivar. Allah devletimizden razı olsun.Üreticiyi memnunedecek bir fiyat olduğunu düşünüyorum.Bugüne kadar 3 dolarseviyesinde verilen fiyatı, devletimiz4 dolara kadar çıkararak, tümzamanların dolar bazlı en yüksekfiyatını vermiş oldu.Bu sezon fındık hem kaliteli hemde yüksek randımanlı görünüyor.Açıklanan fındık fiyatı beklediğimizfiyatın üzerinde oldu. Devletimizher zamanki gibi üreticiyi mağduretmedi, yanında oldu. Fındığımızındeğeri gün geçtikçe artmayadevam ediyor.Fındık bizim her şeyimiz, geçimkaynağımız. Fındık hazırlığı içingübre ve bakım anlamında çokmasraf yaptık. Açıklanan fiyat biziçok rahat ettirdi. Fındığımızı gönülrahatlığıyla toplayacağız. Evimizhanemizşenlendi. Allah devletimizdenrazı olsun.