Fındıkta yapay zeka ile rekolte tespiti

Ulusal Fındık Konseyi (UFK) Yönetim kurulu üyesi Sebahattin Arslantürk, yaptığı yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Geçmişten beri kullanılan ve halen de devam ettirilen geleneksel tespit ve tahmin sisteminin de ilk başlarda artı-eksi yüzde 10 olan yanılma payının, son yıllarda yüzde 5'e kadar düştüğüne dikkat çekerek, miktar bazında yekün teşkil eden bu farkın piyasadaki fiyat hareketlerini etkileyebilecek düzeyde olduğunu" vurguladı.

TEKNOLOJİYİ KULLANMAK GEREKİR

2023 fındık ürünü rekolte tespit çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğu şu günlerde fındık sanayici ve ihracatçısı olan Arslantürk, bu konuda teknolojiden yararlanılmaya da başlanıldığına dikkat çekti. Arslantürk, "Tarımsal üretimde rekolte tahminleri çok önemlidir. Tahmin sapması artı eksi yüzde 10 olması normal karşılanırken bugün gelinen noktada bu oran maksimum yüzde 5'e kadar düştü. Bu oran bile önemli bir miktara tekabül ediyor. Artık hedef yüzde 99 oranında doğruluğa yakın sonuç çıkarmak olmalı. Bu da yapılabilir. Yolu da 4.0 tarım olarak tarif edilen teknolojiyi kullanmaktan geçiyor." ifadelerine yer verdi.

YAPAY ZEKA İLE HATAYI EN AZA İNDİRMEK MÜMKÜN

Arslantürk, "Yapay zeka teknolojisini kullanarak anlık iklim verilerini, rüzgar, yağmur, topraktan alınan verileri toplayıp, geçmişteki tespitlerle karşılaştırarak, sayımın sonuçlarını birleştirerek hatayı en aza indirmek mümkün olabiliyor. Dünya da artık bu sistemi kullanıyor. Bu konudaki gelişmeler daha da ileri safhaya taşındı. Önümüzdeki 2-3 sezonluk tahminler de ortaya koyulabiliyor. Karbon ayak izini oluşturan bu program aynı zamanda üreticiye maddi katkı sağlıyor. Toprak ve su stresi izleyen program, anlık topraktaki pH, azot, fosfor ve potasyum miktarlarını sağlıklı tespit için verebiliyor" dedi.