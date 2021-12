Fırsatçı marketlere ceza!

Kırmızı ve beyaz et ile süt ürünlerinde alış fiyatları artmadan zam yapan zincir marketlere ceza geldi. Fahiş fiyat artışları ve stokçuluk uygulamalarına yönelik denetim ve incelemelerde bulunmak üzere kurulan Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, cuma günü toplandı. Bazı marketlerin ürün alış fiyatları artmamasına rağmen birtakım ürün gruplarında yüzde 20'leri aşan oranlarda sebepsiz yere zam yaptığı tespit edildi.Marketlerin beyaz et, kırmızı et, tavuk kanadı kaşar peyniri gibi ürünlerde alış maliyetleri artmamasına rağmen yaptıkları zam oranlarının ticareti bozucu ve vatandaşı mağdur edici faaliyet olarak değerlendirildiği belirtildi. Kurul, bu kapsamda maliyeti artmamasına rağmen vatandaşa sattığı ürünlere yüzde 20'yi aşan oranda zam yaptığı tespit edilen A101 CarrefourSa ile Metro marketlere idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı. Ticaret Bakanlığı , Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu Yönetmeliği kapsamında marketlere 14 bin 860 lira ile 143 bin 860 lira arasında değişen oranlarda ceza uygulayacak.