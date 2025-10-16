Fitch Türkiye için enflasyon tahminini açıkladı

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings Türkiye ekonomisine yönelik önemli açıklamalarda bulunarak büyüme ve enflasyon tahminini açıkladı. Fitch, Türkiye'nin notlarının, "düşük devlet borcu, dış finansmana erişimi sürdürme geçmişi, dirençli bankacılık sektörü ve oldukça yüksek kişi başına GSYİH" ile desteklendiğini belirtti.

ENFLASYON TAHMİNİ

Kurum, Türkiye'nin brüt uluslararası rezervlerinin eylül sonu itibarıyla 184 milyar dolara yükseldiği de hatırlatılırken, enflasyonun 2025 sonunda yüzde 28'e, 2026 sonunda yüzde 21'e gerileyeceği tahmini değişmedi.

Fitch, reel faiz oranının da 2026 sonunda yüzde 3'e ineceğini tahmin etti.

BÜYÜME TAHMİNİN YÜZDE 3,5

Fitch, Türkiye'de büyüme tahminini 2025 ve 2026 için yüzde 3,5, 2027 için yüzde 4,2 olarak tahmin etti.