Fiyatlama artık anlık değişiyor

Türkiye Sigorta Oto, Tarım Sigortaları ve Aktüerya Genel Müdür Yardımcısı Melike Nur Çınar, 4. Uluslararası Sigorta Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, teknolojinin sigorta sektöründe köklü bir dönüşümü zorunlu hale getirdiğini belirterek, "Artık dönüşüm bir tercih değil, kaçınılmaz bir gerçek. Sigortacılık sadece finansal bir yapı olmanın ötesine geçerek teknolojinin ayrılmaz bir parçası haline geldi" dedi.

YAPAY ZEKA ÇEVİK SÜREÇ SUNUYOR

Çınar, sigorta sektörünün hız, müşteri beklentileri ve veri çeşitliliği gibi dinamiklerle yeniden şekillendiğini vurguladı ve "İklim değişikliği, doğal afetler ve tüketici davranışlarındaki farklılaşmalar, fiyatlama ve risk yönetiminde yeni yöntemleri zorunlu hale getiriyor. Artık geçmiş verilerle sınırlı kalamayız" diye konuştu. Çınar, fiyatlama stratejilerinin yapay zekâ ile tamamen yeni bir boyut kazandığını belirterek şunları söyledi: "Fiyatlama, sigortacılıkta hem rekabetçiliği korumak hem sürdürülebilirliği sağlamak için en önemli araç. Ancak geleneksel modeller, değişen piyasa koşullarına uyum sağlamakta yetersiz kalıyor. Yapay zekâ destekli modeller ise anlık verilerle yaşayan, çevik ve sürekli güncellenen bir süreç sunuyor." Çınar, yapay zekâ ve üretken yapay zekâ (Generative AI) teknolojilerinin fiyatlama süreçlerinde devrim yarattığını vurgulayarak, "Eskiden müşteri gruplarını sınırlı parametrelerle değerlendiriyorduk. Bugün ise her müşteriye özgü risk profili oluşturabiliyoruz. Üretken yapay zekâ, mevcut veriyi analiz etmenin ötesine geçerek yeni risk senaryoları ve davranış modelleri üretiyor" dedi.



BÖLGESEL STRES ÖNGÖRÜLÜYOR

RİSK değerlendirmede de yapay zekânın önemli bir rol üstlendiğini belirten Çınar, yeni bir projeden de bahsetti: "Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden biriyle birlikte başlattığımız projede, yapay zekâ destekli teknolojilerle bölgesel stres artışlarını tespit ediyoruz. Sel, dolu, fırtına gibi doğal afetlerde anlık önlem alınmasını sağlayarak sigortalılarımıza önceden bildirim gönderebileceğiz. Özellikle oto ve yangın branşlarında fark yaratacak."



ELEKTRİKLİ ARAÇLAR VE SAĞLIKTA YENİ DÖNEM

ÇINAR, teknolojik gelişmelerin yeni risk profilleri oluşturduğuna da dikkat çekti: "Elektrikli araçlar artık bir otomobilden çok akıllı cihaz gibi konumlanıyor. Bu da daha önce hiç gözlemlenmemiş risk profilleri ve tamamen yeni fiyatlama yapıları anlamına geliyor. Benzer şekilde, sağlık sigortalarında giyilebilir cihazlardan gelen veriler sayesinde kişiye özel risk ve prim modelleri geliştirilebilecek. Fiyatlama, yalnızca risk transferi değil, risk önleme ve yönetim aracı haline gelecek."