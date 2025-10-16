Fiyatlar yakın markaja alınacak

Ticaret Bakanlığı'nın Fiyat Etiketi Yönetmeliği kapsamında uygulamaya aldığı "işletmelere fiyat bilgisi paylaşma zorunluluğunun" detayları belli oldu. Buna göre, Türkiye genelindeki tüm lokanta, restoran, kafe ve pastaneler, mevcuttaki fiyatlarını içeren menülerini daha önce açılan marketfiyati.org.tr'ye girmekle yükümlü olacak. Bakanlık Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde geçtiğimiz günlerde yaptığı değişiklik ile yeme-içme sektörü için devrim niteliğinde kararlara imza attı. TÜBİTAK tarafından geliştirilen ve tüketicilerin farklı marketlerdeki fiyatları karşılaştırarak en uygun fiyatlı ürünleri bulmalarını sağlayan "Market Fiyatı" uygulamasına eklenecek bir sekme ile artık restoran, kafe, pastane gibi işletmelerin de menülerini buraya girmelerine olanak tanınacak. Açılacak bu sekme üzerinden 81 ilin tümünde faaliyet gösteren yeme-içme sektöründeki işletmeler güncel menülerini girecek.

MENÜLER KARŞILAŞTIRILABİLECEK

Vatandaşlar hem bu işletmelere gitmeden hem de gittiklerinde önlerine gelen menü ile sisteme girdikleri menüyü karşılaştırma imkânı bulacak. Eğer işletme güncel menüsünü sisteme girmemiş ve vatandaşa verdiği menüde artış yönünde bir fark varsa vatandaş bu durumu işletmeye bildirerek sistemdeki daha düşük olan fiyatın uygulanmasını isteyebilecek. Bakanlığa bu durumu şikâyet etmesi halinde de işletmeye fiyat farkı bulunan ürün başına cezai işlem uygulanacak. İşletmelerin menülerinin fiyatlarında değişiklik yapma sıklığı, değişikliğin artış ya da azalış yönündeki hareketi yapay zekâ tarafından izlenecek. Söz konusu izlemede piyasadaki fiyat hareketlikleri yani asgari ücret zammı, kira enflasyonu, elektrik veya doğalgaz zammı, meyve-sebze ya da et ürünleri üzerinde bir fiyat farkı oluşup oluşmadığı gibi piyasa koşullarını etkileyen durumların varlığı gözetilecek. Söz konusu faktörlerde herhangi bir zam gerçekleşmemişken menülerine zam yansıtan ya da gerçekleşen zammın çok üzerinde fiyatlarına fark yansıtan işletmeler olduğunda bu durum fahiş fiyat kategorisinde değerlendirilecek.