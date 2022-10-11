Fransa’da gençler istasyonu işgal etti

Fransa'da, petrol rafinerilerinde süren grevler nedeniyle akaryakıt krizi yaşanırken Val-d'Oise bölgesinde bazı gençler, bir akaryakıt istasyonunu işgal ederek benzini kendi belirledikleri fiyattan sattı. TotalEnergies'e ait bir istasyonu işgal edenler, araç girişini de kontrol altına aldı. Bölge sakinlerinin normal fiyattan benzin almak için istasyonu kullanmasına izin verilirken diğer bölgelerden gelenlere, bidonlarla kendi belirledikleri yüksek fiyattan benzin satıldı. Gençler, bidonla benzin almak istemeyen araç sürücülerini ise kuyruktan çıkardı. Hükümet Sözcüsü Olivier Veran, grev yapanların yakıt depolarına yönelik ablukasını en kısa sürede durdurma çağrısı yapmış, aksi takdirde müdahalede bulunacaklarını belirtmişti.Ülke genelinde pazartesi akşamı itibarıyla benzin istasyonlarının yüzde 29.4'ünde akaryakıt sıkıntısı yaşanıyor.Valiliklere gönderilecek talimatla bidon ve varillerle benzin alımı yasaklanacağı duyuruldu. Akaryakıt krizi nedeniyle benzin istasyonlarında oluşan uzun kuyruklarda, zaman zaman yaralanmayla sonuçlanan kavgalar yaşanıyor.