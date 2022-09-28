Future Cup 2022 şampiyonu 30 eylül’de belli oluyor!

Güç ve performans bilgisayarı Casper Excalibur, heyecanın anbean devam ettiği ve bir anlık hatanın ise takımları büyük zaferlerden ettiği oyun dünyasının er meydanı CS:GO oyununu oyunseverlerle Future Cup 2022'de buluşturdu. Intel, MediaMarkt ve Microsoft'un sponsorları arasında olduğu 155 bin TL ödül havuzuna sahip turnuvada yarışan 64 takım, 23 Eylül'de gerçekleşen eleme maçlarında finallere kalıp şampiyonluğa erişmek için kıyasıya mücadelelere girdi. Büyük final için son dörde kalan takımlar arasında şampiyon ise 30 Eylül'de Twitch platformunda yayınlanacak canlı yayınla belli olacak.

RAKİPLER HARİTADAN BİRER BİRER SİLİND

23 Eylül'de 64 takım arasında eleme maçlarının gerçekleştiği Future Cup 2022'de heyecan bir an bile duraksamadı. "Head Shot" vuruşların bolca olduğu, rakiplerin birbirine yoğun saldırılar gerçekleştirdiği CS:GO müsabakalarında eleme maçları 16 round üzerinden oynanırken 9 round kazanan takımlar çeyrek final maçları için bir araya geldi. Çeyrek final mücadelelerinden galip ayrılan "PUGGOD, Viary, Eternal Fire AC ve Advanced Five" takımları finallere bir adım daha yaklaşırken yarı final ve final maçları için ise gün sayılıyor.

BÜYÜK ÖDÜL İÇİN FİNALLER CANLI YAYINLANACA

Counter-Strike Global Offensive oyun turnuvası Future Cup 2022'de finaller 30 Eylül'de gerçekleşecek. Turnuvanın birincisine 60 bin, ikincisine 40 bin, üçüncüsüne 20 bin TL'lik MediaMarkt hediye çeklerinin dağıtılacağı turnuvada, dördüncüye ve çeyrek finallerde elenen beşinci, altıncı, yedinci ve sekizinci takımlara da 7'şer bin TL'lik hediye çekleri verilecek. Maksimum 3 haritada oynanacak maçlardan 2 haritayı ele geçirenin mücadeleyi kazandığı Bo3 formatındaki final mücadeleleri ise popüler Twitch yayıncısı Mert "RRaenee" Yılmaz'ın kanalından canlı yayınlanacak.

Şampiyonun belirleneceği Future Cup 2022'nin final mücadelelerini 30 Eylül Cuma günü https://www.twitch.tv/rraenee Twitch kanalı üzerinden takip edebilirsiniz.