Gabar petrolünde kullanılacak çamur tankları Ankara’da üretiliyor

TÜRKİYE'DE GÜNLÜK 65 BİN VARİL PETROL ÜRETİLİYOR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının onayıyla yılın başında 95'i arama, 55'i üretim olmak üzere toplam 150 kuyuda sondaj çalışması için program belirlendi.

Daha önce güvenlik nedeniyle petrol arama çalışmalarının yapılamadığı Şırnak'ta terörün temizlenmesiyle yoğun petrol arama ve sondaj çalışması yürütüldü. Bölgede sismik araştırmalara hız verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından Gabar Dağı'nda 150 milyon varillik net petrol rezervi bulunduğunu duyurdu. Sahada rezerv değerinin yaklaşık 12 milyar dolar olduğu belirlendi.

Mevcut durumda keşfi yapılan sahada 5 kuyuda günlük ortalama 5 bin varillik üretim yapılıyor ve kuyu sayısının artırılması için çalışmalar devam ediyor. Türkiye'nin şu anda günlük petrol üretimi 65 bin varil seviyesinde bulunuyor.