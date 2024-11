Gabar’da 66 milyon varil yeni petrol rezervi keşfedildi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, petrolde sondaj sayısını artırdıklarının ve yeni rezervler keşfettiklerinin müjdesini verdi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının 2025 bütçesi üzerinde sunum yapan Bayraktar, Şırnak Gabar'daki günlük petrol üretimini 57 bin varilin üzerine yükselttiklerini söyledi.Bayraktar, 2024 yılında Şırnak, Hakkâri, Van başta olmak üzere toplam 84 sondajın tamamlandığını, bu rakamı yılsonunda 100'e çıkaracaklarını ifade etti. Bayraktar "Bu sayede 66 milyon varillik yeni rezerv keşfettik. 2025 yılında ise 143 arama sondajı yapmayı hedefliyoruz" dedi.Sakarya Gaz Sahası ve Gabar Bölgesi başta olmak üzere üretim alanlarını genişletmek ve üretimi artırmak için TPAO'nun önümüzdeki yıl 143 milyar liranın üzerinde yatırım yapacağına dikkat çeken Bayraktar, "Yurtdışındaki sahalarımızda gerçekleştirdiğimiz 40 bin varillik üretimimizle birlikte günlük toplam 155 bin varilin üzerinde petrol üretiyoruz. 6.3 milyon otomobilin yakıt ihtiyacını kendi urettiğimiz petrolle karşılıyoruz" diye konuştu.Bakan Bayraktar, Erzincan İliç'teki maden faciasında hayatını kaybeden 9 işçiye rahmet dileyerek başladığı konuşmasında, madenlerde yılsonuna kadar 9 bin saha denetimi sayısına ulaşacaklarını açıkladı. Madencilik sektörü ihracatının geçtiğimiz yıl 5.7 milyar dolara çıktığını kaydeden Bayraktar, bu yıl yalnızca bor ihracatını 1.3 milyar dolara çıkararak rekor kıracaklarını ifade etti. Bayraktar, "Hammadde arz guvenliğimiz kapsamında, Asya'dan Afrika'ya farklı coğrafyalarda faaliyetlerimize ara vermeden devam ediyoruz. Bu çerçevede, Nijer'de arama çalışmaları yuruttuğumuz altın sahalarından birinde 2025 yılında üretime başlamayı planlıyoruz" açıklamasında bulundu.Bayraktar, Somali ile yapılan anlaşma neticesinde Oruç Reis sismik araştırma gemisinin her biri 5 bin kilometrekare olan üç ruhsat sahasında 7 ay sürecek üç boyutlu sismik arama faaliyetlerine başladığını belirterek, "Bu sismik çalışmaların olumlu neticelenmesi halinde sondaj aşamasına geçmeyi hedefliyoruz. Doğalgaz tedariği kapsamında, Cezayir'le olan LNG anlaşmamızı 2027 yılısonuna kadar, Azerbaycan ile bu yıl sona erecek doğalgaz tedarik anlaşmamızı ise 2030 yılı sonuna kadar uzattık" ifadelerini kullandı.Bakan Bayraktar, tüm vatandaşların elektrik ve doğalgaz faturalarının 2023 yılında 328 milyar TL, 2024 yılının on aylık döneminde ise 275 milyar lirasının devlet tarafından karşılandığını anlatarak, "2024 yılı başından itibaren 4.1 milyon haneye 8.1 milyar TL elektrik tüketim desteği, 654 bin haneye ise 1.4 milyar TL doğalgaz tüketim desteği verildi. Ayrıca, bu yıl içinde 1.6 milyon haneye toplam 1.4 milyon ton kömür dağıtımı planlanmış olup, kömür dağıtımı halen devam ediyor" dedi.Keşfedilen 710 milyar metreküplük doğalgazı karaya çıkarmak için Ankara-Bolu otoyolu mesafesi kadar adeta bir gaz otobanı inşa ettiklerini belirten Bayraktar, günlük üretimi 7 milyon metreküpe çıkardıklarını söyledi. Toplam yurtiçi doğalgaz üretiminin günlük 8 milyon metreküpe yükseldiğini kaydeden Bayraktar, 3.5 milyon hanenin gaz ihtiyacının yerli imkânlarla karşılandığını belirtti. Bayraktar, yüzer platformun devreye alınması ile birlikte 2026'da 20 milyon metreküplük üretime ulaşılacağını söyledi.Yenilenebilir Enerji 2035 yol haritasına göre önümüzdeki 11 yılda mevcut rüzgâr ve güneş kurulu gücünü dört katına çıkararak 120 bin megavata yükseltmeyi hedeflediklerini anlatan Bayraktar, "Bu yatırımların içinde bir ilk olarak toplam 5 bin megavat gücünde deniz üstü rüzgâr santrallerinin kurulmasını sağlayacağız. Ayrıca, 2035 yılına kadar her yıl en az 2 bin megavatlık yerli aksam kullanım şartlı YEKA yarışması yapacağız. Bu kapsamda 1.200 megavatlık rüzgâr ve 800 megavatlık güneş YEKA'larının ilanlarını yayımladık. 2025 yılının ocak ve şubat aylarında ihalelerini yapacağız. Yenilenebilir enerjiden elektrik üretimine yönelik bu büyük yatırım hamlemizin toplam tutarı yaklaşık 80 milyar dolardır" ifadelerini kullandı.Bakan Bayraktar, inşası süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin tümüyle devreye alındığında Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacağını belirtirken, "Öte yandan Sinop ve Trakya nükleer güç santrali projelerine ilişkin çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Düzenli Doğalgaz Tüketim Destek Programı'nda kış dönemine ilişkin ödemelerin başladığını belirterek, 521 bin 411 hak sahibine toplam 153.3 milyon lira ödeme yapacaklarını bildirdi. Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, Düzenli Doğalgaz Tüketim Desteği'nin 2022'den itibaren uygulanmaya başladığını hatırlattı.Destekten yararlanmak isteyen ihtiyaç sahiplerinin başvurularını e-Devlet üzerinde Bakanlıkça sunulan "Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti" ekranından yapabileceğini anlatan Göktaş, başvuruların Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca (SYD) titizlikle incelendiğini, verilen onayın ardından ödemelerin yapıldığını belirtti. Göktaş, Doğalgaz Tüketim Desteği'nin aylık 188 lira ile 438 lira arasında olduğunu ve ilden ile değişkenlik gösteren tutarlar üzerinden hesaplandığını söyledi. Göktaş, "Bu yılın ocak-kasım aylarını kapsayan dönemde 653 bin 461 hak sahibine yaklaşık 1.4 milyar lira ödeme yapmış olacağız. Vatandaşlarımız, ikamet adreslerine ait faturalarını PTT ödeme noktalarında ibraz etmek suretiyle destekten yararlanabilecek" diye konuştu.