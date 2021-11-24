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Giriş Tarihi: 25.11.2021

Garanti BBVA’dan sürdürülebilirlik kredisi

Garanti BBVA’dan sürdürülebilirlik kredisi
GARANTİ BBVA'nın uluslararası piyasalardan sağladığı 367 gün vadeli 365 milyon dolar ve 247 milyon euro tutarında iki ayrı dilimden oluşan sendikasyon kredisi 20 ülkeden 36 bankanın katılımıyla imzalandı. Dış ticaretin finansmanı ve kurumsal amaçlarla kullanılacak kredinin toplam maliyeti Libor+ yüzde 2.15 ve Euribor+ yüzde 1.75 olarak gerçekleşti. Sendikasyon işlemine bankanın hedeflediği tutarın yüzde 133 üzerinde talep geldi. Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, "Her türü koşulda bu tür borçlanmaları yapma kabiliyetimizi, hedeflediğimiz tutarın üzerinde gelen bu yüksek taleple kanıtladık" dedi.
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Garanti BBVA’dan sürdürülebilirlik kredisi
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