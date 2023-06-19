Gaye Erkan bankacılarla 23 Haziran’da görüşecek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yeni başkanı Gaye Erkan, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) üyesi bankaların genel müdürleriyle 23 Haziran'da bir araya gelecek. Daha önce 19 Haziran olarak planlanan buluşma, yoğun takvim nedeniyle 23 Haziran'a ertelendi. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun Erkan başkanlığındaki ilk toplantısını yapacağı 22 Haziran'dan sonra gerçekleşecek görüşmede, bankacılarla fikir alış verişinde bulunulacak. Yeni ekonomi yönetimine ve izlenecek politikalara ilişkin olarak sektörün görüşü alınacak. İzlenmesi beklenen yeni para politikasının bankacılık sektörüne olası etkileri masaya yatırılacak. Sektörün talepleri ve tavsiyeleriyle birlikte, Merkez Bankası'nın da sektörden beklentileri tartışılacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de 16 Haziran'da, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) ve Türkiye Bankalar Birliği ile gerçekleştirdiği toplantılarda, ekonomik programın ayrıntıları ve gelecek politikalara ilişkin önemli konular ele alınmıştı.