Gaz ithalatında BOTAŞ için serbestlik planlanıyor

AK Parti'nin Meclis'e sunduğu yasa teklifine göre, gaz ithalatına hem BOTAŞ hem de özel sektör tüzel kişileri açısından serbestlik getiriliyor. Yasa teklifinde ayrıca BOTAŞ'ın yapısı da yeniden düzenleniyor. Bakanlık izni ile BOTAŞ'ın doğalgaz alım sözleşmelerine konu miktarların devri veya kontrat devri yapılabilecek. Kontrat devri süreçleri tamamlanıncaya kadar BOTAŞ bu Kanun'daki piyasa payı sınırlamalarına tabi olmayacak.AK Parti İstanbul Milletvekili İffet Polat ve 60 milletvekilinin imzasını taşıyan ve TBMM Başkanlığı'na sunulan 24 maddelik yasa teklifi organize sanayi bölgelerini (OSB) de kapsıyor. Teklifle 'Yeşil OSB' tanımı yapılarak yeşil dönüşümü hızlandırmak amacıyla belirlenen kriterler çerçevesinde yeşil OSB'lerin Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından sertifikalandırılması ve yeşil OSB kriterlerini sağlamak için OSB'Ier tarafından hazırlanan projelere kredi verilebilmesi yönünde düzenleme yapılıyor. OSB içinde bulunan boş parsellerin üretime kazandırılması ve beraberindeki sanayi yapılarının bulunduğu alanların, OSB ilan edilerek, planlı hale getirilmesi amaçlanıyor.Teklifle, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) şarj hizmetiyle ilgili gelirlerinin ve doğal gaz piyasasına ilişkin yıllık lisans bedellerine ilişkin gelirlerinin ilgili mevzuat kapsamında olduğu hususu açıklığa kavuşturularak mevzuat bütünlüğünün sağlanması amaçlanıyor. Öte yandan şarj ağı işletmeci lisansının sona erdirilmesi ve iptali konularını EPDK belirleyecek.