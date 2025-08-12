Gaziantep’i denize bağlayacak projeye 1.55 milyar euro dış kredi

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin altyapısına yönelik yurt dışından finansman temin çalışmaları sürüyor. Bakanlıkça bu doğrultuda yürütülen çalışmalarla Dörtyol-Hassa Otoyol ve Demir Yolu Projesi için yaklaşık 1.55 milyar euro tutarında dış finansman sağlandı. Finansmana ilişkin anlaşmalar Bakanlık ile Societe Generale liderliğindeki kreditörler arasında imzalandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen proje, İskenderun Körfezi'ni Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne doğrudan bağlaması nedeniyle stratejik önem taşıyor. İskenderun Körfezi'ni Amanoslar'ın arkasındaki endüstriyel alanlara ve Gaziantep iline hem kara hem de demir yoluyla bağlayacak projenin tamamlanmasıyla, bölgedeki ulaşım altyapısının gelişmesi, ticaret ve turizm faaliyetlerinin artması, ekonomik ve sosyal kalkınmanın desteklenmesi ve Türkiye'nin ihracatına önemli katkı sunulması bekleniyor. Proje, bölgedeki ulaşım altyapısının depreme dayanıklı hale getirilmesi ve geliştirilmesi için de önem taşıyor.