Geçerli neden yoksa kiracı çıkarılamaz

Yüksek kira artışlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Avukat Fırat Bilici, ev sahiplerinin kiracılardan ara zam ve 5 yılın altında rayiç bedel talep edemeyeceğini söyledi. Ev sahiplerinin geçerli bir nedeni olmadıkça tahliye isteyemeyeceğini anlatan Bilici, "Ev sahipleri fazla kira ödenmesini isteyip, aksi halde kiracının çıkmasını isterse bu söylemi suç unsuru oluşturur" dedi. Ev sahiplerinin sözleşme tarihi henüz dolmayan kiracılardan ara zam istemesine ilişkin sorunların hatırlatılması üzerine de Bilici, "İş yerlerinde geçerli olsa da konutlar için ev sahiplerinin ara zam hakkı yok. 1 senelik sözleşmenin her sene yenilenmesi gerekmez. Sözleşme sonu geldiğinde kiracı 15 gün öncesinde fesih bildirimi yaparak evi boşaltabilir" açıklamasında bulundu.Ev sahibi ile kiracının yaptığı sözleşmenin ardından evin kullanım hakkının kiracıya geçtiğini hatırlatan Bilici, "Kiralarını zamanında ödüyor ve belirlenen kuralların dışına çıkmıyorsa, ev sahibinin geçerli bir nedeni olmadan çıkarma talebine uymayabilir. Ev sahibi evden çıkartmak için kiracı üzerinde baskı kuruyor veya istediği miktarı ödemesi için ısrarcı olursa tehdit unsurunu oluşur. Bu durumda kiracılar başsavcılıklara 'Tehdit', 'Huzur ve sükunu bozma' suçlarından suç duyurusunda bulunabilir" şeklinde konuştu. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Borçlar Kanunu'nda esasında kiracıları koruyan önemli hükümler var. Kötü niyetli bir şekilde bu konuda hareket edilmemiş olsa bu düzenlemeler hem kiracıları hem de ev sahiplerini koruyor" açıklamasında bulunmuştu.