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Giriş Tarihi: 17.6.2024

Gelir İdaresi’nden yurtdışı harcı uyarısı

Gelir İdaresi’nden yurtdışı harcı uyarısı
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), vatandaşların yurtdışına çıkış harcına yönelik spekülatif haberler nedeniyle mağdur olmamaları için uyarıda bulundu. Kurumun internet sitesindeki duyuruda, yurtdışına çıkış harcının yeniden belirlenmesine ilişkin çalışmaların olduğunun basına yansıyan haberlerde yer aldığı belirtilerek, "Çıkan haberler nedeniyle bugünden harç pulu satın almak veya diğer yollarla harcı ödemek, çıkış tarihinde geçerli tutarın ödenmeyeceği anlamına gelmez. Vatandaşlarımızın spekülatif haberler nedeniyle mağdur olmaması için açıklamalarımızı takip etmesi önem arz etmektedir" denildi.
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Gelir İdaresi’nden yurtdışı harcı uyarısı
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