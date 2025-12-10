Gelir tamamlayıcı aile destek sistemi 2026’da başlıyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, gelecek sene Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi'nin devreye alınacağını duyurdu. TBMM Genel Kurulu'nda, milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtlayan Yılmaz, Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sisteminin pilot uygulamasının önümüzdeki yıl birkaç ilde başlatılacağını söyledi. Yılmaz, "2027'de ise tüm ülkeye yaymayı planlıyoruz. Yeni destek modelimiz özü itibarıyla bir eşik gelirin altında kalan aileleri destekleyici model olacak ama istihdam piyasalarından caydırıcı nitelikte de olmayacak. Bu genel kavramsal çerçeve içinde yeni sistemi ülkemize kazandıracağız. Sosyal yardım alanında yapısal reformu da hayata geçireceğiz" dedi Su meselesinin de gelecek dönem nüfus gibi beka meselelerinden biri olacağını işaret eden Yılmaz şöyle konuştu: "Cumhurbaşkanlığımızın talimatıyla komisyon oluştu. Arıtılmış suyu kullanmak, bitki desenini daha az su kullanan bitkilerle oluşturmak, tarımsal destekleme sistemimizi tamamen buna uyarlamak, gerekirse denizden tatlı su elde etmek gibi birçok alternatifi değerlendiriyoruz. Şehirlerimizde kayıp kaçak çok yüksek. Herkes 'DSİ suyu getirsin' diyor. Suyu getiriyor, şehirde kaybolup gidiyor. Gelin belediyelere hep birlikte çağrıyı yapalım. Şehirlerdeki su şebekelerini yenilesinler, kayıp-kaçağı azaltsınlar."

ENFLASYONDA HEDEF TEK HANE

Cumhurbaşkanlığının bütçedeki payının binde 1.1 civarında olduğunu anlatan Yılmaz, "Cumhurbaşkanlığının yaptığı işleri geçmişte iki kurum yapıyordu. Onların bütçeden aldığı pay aşağı yukarı bunun 3 katı kadardı" diye konuştu. Yılmaz, geçen yıl ortalarında yüzde 75'leri aşan enflasyonun bugün yüzde 31'i gördüğünü, gelecek yıl sonunda yüzde 20'nin altını, sonra da tek haneli rakamları hedeflediklerini aktararak, programın meyvelerinin 2026'da daha fazla alınacağını belirtti.