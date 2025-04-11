Gelir vergisi beyanında rekor! Bakan Şimşek mükelleflere seslendi: Pişmanlıkla beyanname verin

MİLYONLARCA KİŞİYE SMS GÖNDERİLDİ

Bu kapsamda kira, ücret, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlardan gelir elde eden ve beyanname vermesi gereken yaklaşık 1,7 milyon mükellefin yanı sıra ticari, zirai ve serbest meslek kazancı yönünden mükellef olan yaklaşık 2,9 milyon kişiye SMS gönderildi.

Avukat, doktor, mimar ve mühendis gibi serbest meslek erbaplarına da geçmiş yıllarda yapılan analiz sonuçlarına bağlı olarak tespit edilen hususlar konusunda hatırlatma yapıldı. Elde edilen gelirlerin tam ve doğru şekilde beyan edilmesi gerektiği, eksik ve hatalı beyanlara yönelik yapılan tespitler neticesinde cezalı işlemlerin uygulanacağı bildirildi.

Kendisine SMS gönderilen mükelleflerden beyanname vermeyenlere de son gün dahil olmak üzere beyan dönemi içinde üç kez hatırlatma yapıldı.

Bu çalışmalarla Hazır Beyan Sistemi üzerinden verilen beyanname sayısı ile matrah ve tahakkuk eden vergi miktarında bugüne kadarki en yüksek seviyelere ulaşıldı.